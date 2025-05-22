ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 мая в размере 79,7357 руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 79,7357 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,73 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51168,372 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 859,577 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,50 коп. и составил 11,0219 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9525 руб., максимальный - 11,094 руб. Было заключено 44120 сделок. Объем торгов составил 76862,37... Минимальный курс юаня составил 10,9525 руб., максимальный - 11,094 руб. Было заключено 44120 сделок. Объем торгов составил 76862,37...

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Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам первого квартала 2025 года показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 2,5% (10,6% годовых) и 3,4% (14,4% годовых), говорится в сообщении Банка... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил четверг снижением индексов. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на МосБирже незначительным ростом после снижения накануне, которое было вызвано сохраняющимися опасениями относительно затягивания процесса урегулирования конфликта... Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на МосБирже незначительным ростом после снижения накануне, которое было вызвано сохраняющимися опасениями относительно затягивания процесса урегулирования конфликта... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Сбербанк" и облигаций старшего необеспеченного долга кредитной организации на уровне AAA(RU), субординированных бондов банка - на уровне AA-(RU), прогноз - "стабильный", сообщается в... читать дальше

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Правительство России ожидает этим летом роста числа турпоездок по стране на 8%, до 48 млн, сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Внутренний туризм динамично развивается. Ежегодно растет число поездок по стране. Только за прошлый год их было более 90... "Внутренний туризм динамично развивается. Ежегодно растет число поездок по стране. Только за прошлый год их было более 90... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Ламбумиз", ведущего производителя неасептической упаковки для молока, рекомендовал по итогам 2024 года выплатить дивиденды в размере 3,5 рубля на обыкновенную акцию, 0,1 рубля - на привилегированную, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов... Всего на выплату дивидендов... читать дальше

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Россию в 1-м квартале 2025 года посетили около 900 тыс. иностранных туристов, треть из них - по электронным визам или в рамках соглашения о групповых безвизовых поездках, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "По въездному туризму в этом году также ожидаем рост... "По въездному туризму в этом году также ожидаем рост... читать дальше

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Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания в четверг. Годовое собрание акционеров "Норникеля" пройдет 27 июня, в нем примут участие акционеры по данным реестра на 2 июня. Менеджмент "Норникеля" рекомендует... Менеджмент "Норникеля" рекомендует... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") по РСБУ в 1-м квартале 2025 года составила 19,8 млрд рублей против 7,6 млрд рублей в январе-марте прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился в 2,6... читать дальше

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ЦБ РФ с 23 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8458,85 (+95,86) руб./грамм; на серебро - 85,01 (+1,68) руб./грамм; на платину - 2727,63 (+99,41) руб./грамм; на палладий - 2614,83 (+60,97) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 79,7357 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,73 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 90,2004 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 109,86 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,15 коп. и составил 11,0123 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9455 руб., максимальный - 11,0885 руб. Было заключено 8548 сделок. Объем торгов составил 17959,19... Минимальный курс юаня составил 10,9455 руб., максимальный - 11,0885 руб. Было заключено 8548 сделок. Объем торгов составил 17959,19...

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По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") по РСБУ составила 6,1 млрд рублей против 4,1 млрд рублей в январе-марте прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился в 1,5... читать дальше

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Замминистра РФ Роман Маршавин провёл рабочую встречу с вице-председателем совета директоров компании Daewoo E&C Co Зинхэнгом Чжеонгом, координатором мероприятия выступил Корейско-российский деловой Совет, сообщило российское Минэнерго. "Корейская сторона выразила... "Корейская сторона выразила... читать дальше

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