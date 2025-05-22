Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5120,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2976,25 млрд руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 мая составили по Российской Федерации 5120,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4885,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5375,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5146 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 мая составили 2976,25 млрд руб. против 2948,80265 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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