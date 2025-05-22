22 мая 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|март 2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
Это автоматическое сообщение.
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22 мая 2025 года 15:39
В мае ценовые ожидания бизнеса продолжили снижение (пятый месяц подряд), достигнув минимальных значений с августа 2023 года, говорится в мониторинге предприятий Банка России.
При этом ЦБ отмечает, что их уровень остается повышенным и существенно превосходит значения... читать дальше
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22 мая 2025 года 15:31
Мессенджер Telegram впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году, увеличив выручку в 4 раза, пишет Financial Times со ссылкой на презентацию компании для инвесторов.
Согласно презентации, в прошлом году Telegram зафиксировал прибыль в размере $540 млн против убытка в... читать дальше
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22 мая 2025 года 15:30
В пятницу, 23 мая, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 61,9 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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22 мая 2025 года 15:30
В пятницу, 23 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $12,59 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 мая 2025 года 15:30
В пятницу, 23 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 48 выпускам облигаций на общую сумму 18,01 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 мая 2025 года 15:22
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что при доработке законопроекта о едином QR-коде ко второму чтению будет рассмотрен вопрос компенсаций банкам, вложившим средства в собственные решения до введения централизованной... читать дальше
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22 мая 2025 года 15:14
ПАО "Ашинский металлургический завод" в 1-м квартале 2025 года получило чистый убыток в размере 219,3 млн рублей против 2,4 млрд рублей чистой прибыли в аналогичном периоде 2024 года, говорится в отчетности предприятия.
Выручка сократилась в 1,6 раза, составив 7,26 млрд... читать дальше
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22 мая 2025 года 15:06
Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, планирует сократить 1,5 тыс. офисных сотрудников в США в рамках реструктуризации с целью сокращения расходов и ускорения процесса принятия решений, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на... читать дальше
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22 мая 2025 года 14:58
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение максимального страхового возмещения до 2,8 млн руб. по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трех лет. Документ (№902781-8) внесло в парламент... читать дальше
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22 мая 2025 года 14:50
Цены на нефть заметно снижаются на опасениях избытка предложения, возросших после сообщений об обсуждении ОПЕК+ дальнейшего ускоренного наращивания нефтедобычи в июле.
Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:35 мск... читать дальше
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22 мая 2025 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,5 пункта (0,943%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2783,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2789,09 (-0,73%) пункта,... читать дальше
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22 мая 2025 года 14:44
Рыбаки РФ к 20 мая выловили 1,936 млн тонн рыбы, что на 6,3% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство.
В частности, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов снизился на 4,5%, до 1,518 млн тонн. В том числе минтая добыто 1,095 млн... читать дальше
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22 мая 2025 года 14:36
Законопроект об обязательном внедрении для всех банков универсального QR-кода на оплату товаров и услуг будет дополнен нормой о том, что услуги Национальной системы платежных карт (НСПК) по предоставлению универсального QR-кода будут бесплатными, заявил в ходе пленарного... читать дальше
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22 мая 2025 года 14:28
Китайская компания BYD Co. впервые в своей истории обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Jato Dynamics.
Продажи BYD в ЕС в прошлом месяце составили 7,231 тыс. электромобилей, увеличившись в 2,7... читать дальше
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22 мая 2025 года 14:19
К иностранным компаниям, которые покинули РФ, отказавшись от своих обязательств, будет применяться особый режим во время их попыток вернуться на рынок - без оглядки на инвестиционный климат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Какие-то компании уходили... читать дальше
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22 мая 2025 года 14:11
"Московская биржа" планирует обсудить с Банком России возможность расширения диапазона ценовых границ акций на торгах выходного дня с 3% до 5%, сообщил управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин.
"Мы сейчас готовим наши предложения, потому... читать дальше
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