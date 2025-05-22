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В мае ценовые ожидания бизнеса продолжили снижение (пятый месяц подряд), достигнув минимальных значений с августа 2023 года, говорится в мониторинге предприятий Банка России. При этом ЦБ отмечает, что их уровень остается повышенным и существенно превосходит значения... При этом ЦБ отмечает, что их уровень остается повышенным и существенно превосходит значения... читать дальше

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Мессенджер Telegram впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году, увеличив выручку в 4 раза, пишет Financial Times со ссылкой на презентацию компании для инвесторов. Согласно презентации, в прошлом году Telegram зафиксировал прибыль в размере $540 млн против убытка в... Согласно презентации, в прошлом году Telegram зафиксировал прибыль в размере $540 млн против убытка в... читать дальше

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В пятницу, 23 мая, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 61,9 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В пятницу, 23 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $12,59 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В пятницу, 23 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 48 выпускам облигаций на общую сумму 18,01 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что при доработке законопроекта о едином QR-коде ко второму чтению будет рассмотрен вопрос компенсаций банкам, вложившим средства в собственные решения до введения централизованной... читать дальше

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ПАО "Ашинский металлургический завод" в 1-м квартале 2025 года получило чистый убыток в размере 219,3 млн рублей против 2,4 млрд рублей чистой прибыли в аналогичном периоде 2024 года, говорится в отчетности предприятия. Выручка сократилась в 1,6 раза, составив 7,26 млрд... Выручка сократилась в 1,6 раза, составив 7,26 млрд... читать дальше

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Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, планирует сократить 1,5 тыс. офисных сотрудников в США в рамках реструктуризации с целью сокращения расходов и ускорения процесса принятия решений, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение максимального страхового возмещения до 2,8 млн руб. по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трех лет. Документ (№902781-8) внесло в парламент... читать дальше

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Цены на нефть заметно снижаются на опасениях избытка предложения, возросших после сообщений об обсуждении ОПЕК+ дальнейшего ускоренного наращивания нефтедобычи в июле. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:35 мск... Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:35 мск... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,5 пункта (0,943%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2783,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2789,09 (-0,73%) пункта,... читать дальше

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Рыбаки РФ к 20 мая выловили 1,936 млн тонн рыбы, что на 6,3% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство. В частности, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов снизился на 4,5%, до 1,518 млн тонн. В том числе минтая добыто 1,095 млн... В частности, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов снизился на 4,5%, до 1,518 млн тонн. В том числе минтая добыто 1,095 млн... читать дальше

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Законопроект об обязательном внедрении для всех банков универсального QR-кода на оплату товаров и услуг будет дополнен нормой о том, что услуги Национальной системы платежных карт (НСПК) по предоставлению универсального QR-кода будут бесплатными, заявил в ходе пленарного... читать дальше

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Китайская компания BYD Co. впервые в своей истории обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Jato Dynamics. Продажи BYD в ЕС в прошлом месяце составили 7,231 тыс. электромобилей, увеличившись в 2,7... Продажи BYD в ЕС в прошлом месяце составили 7,231 тыс. электромобилей, увеличившись в 2,7... читать дальше

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К иностранным компаниям, которые покинули РФ, отказавшись от своих обязательств, будет применяться особый режим во время их попыток вернуться на рынок - без оглядки на инвестиционный климат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Какие-то компании уходили... "Какие-то компании уходили... читать дальше

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"Московская биржа" планирует обсудить с Банком России возможность расширения диапазона ценовых границ акций на торгах выходного дня с 3% до 5%, сообщил управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин. "Мы сейчас готовим наши предложения, потому... "Мы сейчас готовим наши предложения, потому... читать дальше

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