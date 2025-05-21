.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,077 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле замедлилась до 0,4%
Рост потребительских цен в апреле замедлился до 0,4% после повышения на 0,65% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция снизилась до 10,23% с 10,34% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
АКОРТ предлагает обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупные сети магазинов, в том числе "Магнит", "Перекресток", "Пятерочка" и др.) предложила обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров и исключить из законопроекта о платформенной...
 
За год новостройки Москвы подорожали на четверть
В апреле средняя цена 1 кв. м выставленной на продажу недвижимости на первичном рынке Москвы составила 683 тыс. рублей. Это на 24% больше, чем в апреле прошлого года. При этом относительно марта средняя стоимость увеличилась на 1,5%, следует из...
 
Количество реструктуризированных кредитов достигло 4-летнего максимума
Объем реструктуризированных кредитов населения в 1-м квартале достиг 265 млрд руб., максимума за 4 года. Это следует из обзора Банка России, пишет "Коммерсант". По сравнению с 4-м кварталом 2024 года объем увеличился в 1,5 раза, за год - в 2,3 раза....
 
21 мая 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,077 руб.

 0  
21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,38 коп. и составил 11,077 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,017 руб., максимальный - 11,188 руб. Было заключено 77334 сделки. Объем торгов составил 85810,12 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0545 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
21 мая 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 мая снизилась на 0,57% и составила 52027,949 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52027,949 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 298,440 млрд руб., или на...
.
21 мая 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,077 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,38 коп. и составил 11,077 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,017 руб., максимальный - 11,188 руб. Было заключено 77334 сделки. Объем торгов составил 85810,12 млн...
.
21 мая 2025 года 19:06
Рост цен на бензин в РФ за неделю ускорился до 0,09% после 0,06% неделей ранее
Потребительские цены на бензин в России с 13 по 19 мая выросли на 0,09% после повышения на 0,06% с 6 по 12 мая и с 29 апреля по 5 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 19 мая выросли на 2,49% (общая инфляция за этот период...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 19:03
Инфляция в РФ с 13 по 19 мая составила 0,07%
Инфляция в РФ с 13 по 19 мая 2025 года составила 0,07% после 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 19 мая составил 0,15%, с начала года - 3,27%.

Цены на плодоовощную продукцию с...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:59
Курс биткойна обновил исторический максимум
Курс биткойна на торгах в среду обновил исторический максимум на ожиданиях принятия закона о стейблкойнах в США.

Стоимость биткойна по данным на 18:50 мск выросла на 1,8%, до $108,949 тыс. В ходе торгов она поднималась до $109,497 тыс., что является рекордной отметкой в...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 0,5%, индекс РТС вырос на 0,2%
Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, сомнений в скором урегулировании военного конфликта вокруг Украины.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:52
Акционеры Henderson одобрили дивиденды за 1-й квартал в размере в 20 руб. на акцию
Акционеры ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" на внеочередном собрании 16 мая утвердили выплату дивидендов по итогам 1-го квартала в размере 20 рублей на акцию. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 2 июня.

Выплаты будут произведены до 10...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:45
"Газпром нефть" снизила чистую прибыль по МСФО в 1-м квартале на 41,9%
Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом квартале 2025 года составила 92,6 млрд рублей по сравнению с 159,5 млрд рублей годом ранее (на 41,9% меньше), рынок ожидал снижения до 91 млрд рублей. Точнее всех оказался прогноз Эйлер АТ - 91 млрд рублей.

Скорректированная...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:39
Россия в январе-апреле увеличила экспорт рапсового масла в КНР на 29%
РФ в январе-апреле поставила на рынок Китая рапсового масла на $478,2 млн, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $370,6 млн), сообщается материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Лидерство на этом рынке сохранено с большим...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:32
"АльфаСтрахование" планирует увеличивать сборы по агрострахованию на юге РФ в два раза ежегодно
АО "АльфаСтрахование" планирует ежегодно удваивать сборы по агрострахованию на юге России и рассчитывает войти в тройку лидеров на местном рынке, сообщил директор Южного регионального центра компании Николай Дорофеев.

"Если говорить про наши планы, то мы хотим каждый...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:24
Цены на нефть перешли к умеренному снижению
Цены на нефть начали слабо снижаться вечером в среду после публикации данных о том, что запасы энергоносителей в США на прошлой неделе выросли.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики....    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:17
"Роснано" и "Норникель" планируют начать строительство совместного завода по извлечению полезных компонентов из отвалов
"Роснано" и "Норникель" планируют начать строительство совместного завода по извлечению полезных компонентов из отвалов. О проекте в среду сообщил президенту РФ глава "Роснано" Сергей Куликов.

Ранее Роснано апробировало пять-шесть разработанных в советский период...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:09
Швейцарский регулятор предписал Booking.com снизить комиссии для гостиниц в стране почти на четверть
Швейцарский регулятор в сфере ценообразования (PUE) предписал американскому сервису онлайн-бронирования отелей Booking.com, оператором которого выступает Booking Holdings, снизить цены в Швейцарии, говорится в сообщении PUE.

Согласно предписанию, Booking.com должен...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0738 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,98 коп. и составил 11,0738 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,012 руб., максимальный - 11,177 руб. Было заключено 15113 сделок. Объем торгов составил 26786,98...
.
21 мая 2025 года 17:55
ФАС намерена заморозить перекрестное субсидирование в энергетике в текущем году
Федеральная антимонопольная служба рассчитывает в этом году добиться заморозки перекрестного субсидирования, сообщил на ПМЮФ начальник управления регулирования электроэнергетики службы Дмитрий Васильев. "Мы поставили себе в этом году задачу "перекрестку" заморозить", - сказал...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 17:50
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 мая
ЦБ РФ с 22 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8362,99 (+22,92) руб./грамм; на серебро - 83,33 (-0,63) руб./грамм; на платину - 2628,22 (+66,93) руб./грамм; на палладий - 2553,86 (+75,19) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.