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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,077 руб.
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21 мая 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,077 руб.
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21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,38 коп. и составил 11,077 руб. Минимальный курс юаня составил 11,017 руб., максимальный - 11,188 руб. Было заключено 77334 сделки. Объем торгов составил 85810,12 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0545 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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