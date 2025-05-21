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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 мая
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21 мая 2025 года 17:50
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 мая
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21 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 22 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8362,99 (+22,92) руб./грамм; на серебро - 83,33 (-0,63) руб./грамм; на платину - 2628,22 (+66,93) руб./грамм; на палладий - 2553,86 (+75,19) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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