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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 22 мая в размере 91,299 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле замедлилась до 0,4%
Рост потребительских цен в апреле замедлился до 0,4% после повышения на 0,65% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция снизилась до 10,23% с 10,34% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
АКОРТ предлагает обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупные сети магазинов, в том числе "Магнит", "Перекресток", "Пятерочка" и др.) предложила обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров и исключить из законопроекта о платформенной...
 
За год новостройки Москвы подорожали на четверть
В апреле средняя цена 1 кв. м выставленной на продажу недвижимости на первичном рынке Москвы составила 683 тыс. рублей. Это на 24% больше, чем в апреле прошлого года. При этом относительно марта средняя стоимость увеличилась на 1,5%, следует из...
 
Количество реструктуризированных кредитов достигло 4-летнего максимума
Объем реструктуризированных кредитов населения в 1-м квартале достиг 265 млрд руб., максимума за 4 года. Это следует из обзора Банка России, пишет "Коммерсант". По сравнению с 4-м кварталом 2024 года объем увеличился в 1,5 раза, за год - в 2,3 раза....
 
21 мая 2025 года 17:45

ЦБ РФ установил курс евро с 22 мая в размере 91,299 руб.

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21 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 мая, составляет 91,299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 133,11 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
21 мая 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 мая снизилась на 0,57% и составила 52027,949 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52027,949 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 298,440 млрд руб., или на...
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21 мая 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,077 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,38 коп. и составил 11,077 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,017 руб., максимальный - 11,188 руб. Было заключено 77334 сделки. Объем торгов составил 85810,12 млн...
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21 мая 2025 года 19:06
Рост цен на бензин в РФ за неделю ускорился до 0,09% после 0,06% неделей ранее
Потребительские цены на бензин в России с 13 по 19 мая выросли на 0,09% после повышения на 0,06% с 6 по 12 мая и с 29 апреля по 5 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 19 мая выросли на 2,49% (общая инфляция за этот период...    читать дальше
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21 мая 2025 года 19:03
Инфляция в РФ с 13 по 19 мая составила 0,07%
Инфляция в РФ с 13 по 19 мая 2025 года составила 0,07% после 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 19 мая составил 0,15%, с начала года - 3,27%.

Цены на плодоовощную продукцию с...    читать дальше
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21 мая 2025 года 18:59
Курс биткойна обновил исторический максимум
Курс биткойна на торгах в среду обновил исторический максимум на ожиданиях принятия закона о стейблкойнах в США.

Стоимость биткойна по данным на 18:50 мск выросла на 1,8%, до $108,949 тыс. В ходе торгов она поднималась до $109,497 тыс., что является рекордной отметкой в...    читать дальше
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21 мая 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 0,5%, индекс РТС вырос на 0,2%
Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, сомнений в скором урегулировании военного конфликта вокруг Украины.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на...    читать дальше
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21 мая 2025 года 18:52
Акционеры Henderson одобрили дивиденды за 1-й квартал в размере в 20 руб. на акцию
Акционеры ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" на внеочередном собрании 16 мая утвердили выплату дивидендов по итогам 1-го квартала в размере 20 рублей на акцию. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 2 июня.

Выплаты будут произведены до 10...    читать дальше
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21 мая 2025 года 18:45
"Газпром нефть" снизила чистую прибыль по МСФО в 1-м квартале на 41,9%
Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом квартале 2025 года составила 92,6 млрд рублей по сравнению с 159,5 млрд рублей годом ранее (на 41,9% меньше), рынок ожидал снижения до 91 млрд рублей. Точнее всех оказался прогноз Эйлер АТ - 91 млрд рублей.

Скорректированная...    читать дальше
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21 мая 2025 года 18:39
Россия в январе-апреле увеличила экспорт рапсового масла в КНР на 29%
РФ в январе-апреле поставила на рынок Китая рапсового масла на $478,2 млн, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $370,6 млн), сообщается материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Лидерство на этом рынке сохранено с большим...    читать дальше
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21 мая 2025 года 18:32
"АльфаСтрахование" планирует увеличивать сборы по агрострахованию на юге РФ в два раза ежегодно
АО "АльфаСтрахование" планирует ежегодно удваивать сборы по агрострахованию на юге России и рассчитывает войти в тройку лидеров на местном рынке, сообщил директор Южного регионального центра компании Николай Дорофеев.

"Если говорить про наши планы, то мы хотим каждый...    читать дальше
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21 мая 2025 года 18:24
Цены на нефть перешли к умеренному снижению
Цены на нефть начали слабо снижаться вечером в среду после публикации данных о том, что запасы энергоносителей в США на прошлой неделе выросли.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики....    читать дальше
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21 мая 2025 года 18:17
"Роснано" и "Норникель" планируют начать строительство совместного завода по извлечению полезных компонентов из отвалов
"Роснано" и "Норникель" планируют начать строительство совместного завода по извлечению полезных компонентов из отвалов. О проекте в среду сообщил президенту РФ глава "Роснано" Сергей Куликов.

Ранее Роснано апробировало пять-шесть разработанных в советский период...    читать дальше
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21 мая 2025 года 18:09
Швейцарский регулятор предписал Booking.com снизить комиссии для гостиниц в стране почти на четверть
Швейцарский регулятор в сфере ценообразования (PUE) предписал американскому сервису онлайн-бронирования отелей Booking.com, оператором которого выступает Booking Holdings, снизить цены в Швейцарии, говорится в сообщении PUE.

Согласно предписанию, Booking.com должен...    читать дальше
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21 мая 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0738 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,98 коп. и составил 11,0738 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,012 руб., максимальный - 11,177 руб. Было заключено 15113 сделок. Объем торгов составил 26786,98...
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21 мая 2025 года 17:55
ФАС намерена заморозить перекрестное субсидирование в энергетике в текущем году
Федеральная антимонопольная служба рассчитывает в этом году добиться заморозки перекрестного субсидирования, сообщил на ПМЮФ начальник управления регулирования электроэнергетики службы Дмитрий Васильев. "Мы поставили себе в этом году задачу "перекрестку" заморозить", - сказал...    читать дальше
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21 мая 2025 года 17:50
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 мая
ЦБ РФ с 22 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8362,99 (+22,92) руб./грамм; на серебро - 83,33 (-0,63) руб./грамм; на платину - 2628,22 (+66,93) руб./грамм; на палладий - 2553,86 (+75,19) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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