Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5375,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2948,8 млрд руб.

21 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 мая составили по Российской Федерации 5375,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5146 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5328,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5090,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 мая составили 2948,8 млрд руб. против 2910,34427 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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