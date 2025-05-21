21 мая 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|февраль 2025
|12:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|январь 2025
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|январь 2025
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|февраль 2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
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21 мая 2025 года 09:57
Россельхозбанк, по данным на 1 мая, предоставил АПК РФ 666,3 млрд рублей, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил "Интерфаксу" председатель правления банка Борис Листов.
Из общей суммы 164 млрд рублей (24,7%) пришлись на льготные... читать дальше
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21 мая 2025 года 09:50
Банк "Санкт-Петербург" в январе-апреле 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,7% - до 20,1 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
В апреле 2025 года банк получил 4,5 млрд рублей чистой прибыли, что на 14,4% выше результата апреля 2024... читать дальше
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21 мая 2025 года 09:48
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 мая составили по Российской Федерации 5375,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5146 млрд руб.
На начало... читать дальше
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21 мая 2025 года 09:42
Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 3,5% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.
Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте.
Аналитики в среднем прогнозировали рост... читать дальше
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21 мая 2025 года 09:35
Минфин пока не готовит увеличения налогов для нефтегазовых компаний в связи с падением цены на нефть, послаблений для компаний пока тоже не планируется, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Он также еще раз подтвердил позицию Минфина... читать дальше
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21 мая 2025 года 09:27
Повышение порога отклонения от индикаторов в топливном демпфере будет двухступенчатым, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Думаю, что оно будет двухступенчатое: сначала, какой-то период времени, будет 15% по бензину и 25% по дизтопливу, потом... читать дальше
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21 мая 2025 года 09:19
Объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых в I квартале 2025 года составил 6 млрд рублей, что на 172% больше аналогичного показателя за 2024 год, говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и... читать дальше
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21 мая 2025 года 09:11
Российскую рыбу и рыбную продукцию закупает около 90 стран мира. Как сообщает Росрыболовство, об этом глава ведомства Илья Шестаков сообщил на заседании комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт".
"Мы видим потенциал роста экспорта, в первую... читать дальше
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21 мая 2025 года 09:05
Сегодня азиатские фондовые индексы в основном растут, исключение составляет японский индикатор, снижающийся после публикации данных о внешней торговле.
Трейдеры продолжают следить за торговыми переговорами США с Японией и Южной Кореей, а также сообщениями с саммита... читать дальше
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21 мая 2025 года 09:04
1 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-961 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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21 мая 2025 года 08:58
В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно евро, фунта стерлингов и иены.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет... читать дальше
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21 мая 2025 года 08:53
Россия в январе-апреле т.г. экспортировала в Китай пшеницы на $2,124 млн, что на 12 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на $25,239 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.
В апреле в годовом выражении экспорт... читать дальше
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21 мая 2025 года 08:46
По итогам 1-го квартала чистый убыток ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по РСБУ увеличился в 3,3 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 2,95 млрд руб., говорится в отчетности компании.
Выручка сократилась почти на 42%, до 17,3 млрд руб.,... читать дальше
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21 мая 2025 года 08:40
Нефтяные цены заметно растут сегодня утром на сообщениях о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.
Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 мск составила $66,46 за баррель, что на $1,08... читать дальше
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21 мая 2025 года 08:38
На площадке комитета Госдумы сейчас находится законопроект, который вводит штрафы для физлиц и юрлиц за использование криптовалют для расчетов внутри страны, он также предполагает конфискацию такой криптовалюты, заявил директор юридического департамента ЦБ Андрей... читать дальше
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21 мая 2025 года 08:34
"СПБ биржа" с 23 мая добавит 6 российских акций на торги в утреннюю дополнительную сессию, в том числе в выходные дни. Таким образом, на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок будут доступны 108 российских ценных бумаг, сообщила торговая... читать дальше
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