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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле замедлилась до 0,4%
Рост потребительских цен в апреле замедлился до 0,4% после повышения на 0,65% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция снизилась до 10,23% с 10,34% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
АКОРТ предлагает обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупные сети магазинов, в том числе "Магнит", "Перекресток", "Пятерочка" и др.) предложила обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров и исключить из законопроекта о платформенной...
 
За год новостройки Москвы подорожали на четверть
В апреле средняя цена 1 кв. м выставленной на продажу недвижимости на первичном рынке Москвы составила 683 тыс. рублей. Это на 24% больше, чем в апреле прошлого года. При этом относительно марта средняя стоимость увеличилась на 1,5%, следует из...
 
Количество реструктуризированных кредитов достигло 4-летнего максимума
Объем реструктуризированных кредитов населения в 1-м квартале достиг 265 млрд руб., максимума за 4 года. Это следует из обзора Банка России, пишет "Коммерсант". По сравнению с 4-м кварталом 2024 года объем увеличился в 1,5 раза, за год - в 2,3 раза....
 
21 мая 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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21 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение потребительских цен в Великобритании февраль 2025
12:30 Баланс счета текущих операций Италии январь 2025
13:00 Объем строительства в еврозоне январь 2025
17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США февраль 2025
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 01 по 07 марта

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
21 мая 2025 года 09:57
К началу мая "Россельхозбанк" увеличил кредитование АПК почти на 12%, до 666,3 млрд руб
Россельхозбанк, по данным на 1 мая, предоставил АПК РФ 666,3 млрд рублей, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил "Интерфаксу" председатель правления банка Борис Листов.

Из общей суммы 164 млрд рублей (24,7%) пришлись на льготные...    читать дальше
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21 мая 2025 года 09:50
Банк "Санкт-Петербург" за первые четыре месяца увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,7%
Банк "Санкт-Петербург" в январе-апреле 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,7% - до 20,1 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

В апреле 2025 года банк получил 4,5 млрд рублей чистой прибыли, что на 14,4% выше результата апреля 2024...    читать дальше
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21 мая 2025 года 09:48
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5375,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2948,8 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 мая составили по Российской Федерации 5375,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5146 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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21 мая 2025 года 09:42
Инфляция в Великобритании в апреле ускорилась до 3,5% с 2,6% в марте
Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 3,5% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте.

Аналитики в среднем прогнозировали рост...    читать дальше
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21 мая 2025 года 09:35
Минфин пока не планирует налоговых изменений из-за снижения цены на нефть
Минфин пока не готовит увеличения налогов для нефтегазовых компаний в связи с падением цены на нефть, послаблений для компаний пока тоже не планируется, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Он также еще раз подтвердил позицию Минфина...    читать дальше
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21 мая 2025 года 09:27
Порог отклонения от индикатора в демпфере будет повышен в два этапа до 20% по бензину и до 30% по д/т
Повышение порога отклонения от индикаторов в топливном демпфере будет двухступенчатым, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Думаю, что оно будет двухступенчатое: сначала, какой-то период времени, будет 15% по бензину и 25% по дизтопливу, потом...    читать дальше
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21 мая 2025 года 09:19
Объем закупок крупнейших госкомпаний РФ у самозанятых в январе-марте вырос более чем в полтора раза, до 6 млрд руб.
Объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых в I квартале 2025 года составил 6 млрд рублей, что на 172% больше аналогичного показателя за 2024 год, говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и...    читать дальше
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21 мая 2025 года 09:11
Российскую рыбу закупает около 90 стран мира
Российскую рыбу и рыбную продукцию закупает около 90 стран мира. Как сообщает Росрыболовство, об этом глава ведомства Илья Шестаков сообщил на заседании комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт".

"Мы видим потенциал роста экспорта, в первую...    читать дальше
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21 мая 2025 года 09:05
Фондовые индикаторы АТР в основном растут в ходе торгов
Сегодня азиатские фондовые индексы в основном растут, исключение составляет японский индикатор, снижающийся после публикации данных о внешней торговле.

Трейдеры продолжают следить за торговыми переговорами США с Японией и Южной Кореей, а также сообщениями с саммита...    читать дальше
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21 мая 2025 года 09:04
ВТБ разместит 22 мая однодневные бонды серии КС-4-961 на 100 млрд рублей
1 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-961 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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21 мая 2025 года 08:58
Доллар дешеваеет к евро, фунту и иене
В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно евро, фунта стерлингов и иены.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет...    читать дальше
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21 мая 2025 года 08:53
Экспорт пшеницы из России в Китай в январе-апреле упал в 12 раз
Россия в январе-апреле т.г. экспортировала в Китай пшеницы на $2,124 млн, что на 12 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на $25,239 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В апреле в годовом выражении экспорт...    читать дальше
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21 мая 2025 года 08:46
Квартальный чистый убыток ОАК по РСБУ вырос в 3,3 раза
По итогам 1-го квартала чистый убыток ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по РСБУ увеличился в 3,3 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 2,95 млрд руб., говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась почти на 42%, до 17,3 млрд руб.,...    читать дальше
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21 мая 2025 года 08:40
Нефть дорожает с утра
Нефтяные цены заметно растут сегодня утром на сообщениях о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 мск составила $66,46 за баррель, что на $1,08...    читать дальше
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21 мая 2025 года 08:38
Законопроект о штрафах за использование криптовалюты для расчетов внутри РФ предполагает ее конфискацию - ЦБ
На площадке комитета Госдумы сейчас находится законопроект, который вводит штрафы для физлиц и юрлиц за использование криптовалют для расчетов внутри страны, он также предполагает конфискацию такой криптовалюты, заявил директор юридического департамента ЦБ Андрей...    читать дальше
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21 мая 2025 года 08:34
"СПБ биржа" увеличит количество бумаг на торгах в выходные до 108
"СПБ биржа" с 23 мая добавит 6 российских акций на торги в утреннюю дополнительную сессию, в том числе в выходные дни. Таким образом, на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок будут доступны 108 российских ценных бумаг, сообщила торговая...    читать дальше
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