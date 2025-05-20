Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1707 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0885 руб., максимальный - 11,2375 руб. Была заключена 56901 сделка. Объем торгов составил 82630,36 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1725 руб. за юань.

20 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,49 коп. и составил 11,1707 руб.

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Россельхозбанк, по данным на 1 мая, предоставил АПК РФ 666,3 млрд рублей, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил "Интерфаксу" председатель правления банка Борис Листов. Из общей суммы 164 млрд рублей (24,7%) пришлись на льготные... Из общей суммы 164 млрд рублей (24,7%) пришлись на льготные... читать дальше

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Банк "Санкт-Петербург" в январе-апреле 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,7% - до 20,1 млрд рублей, говорится в сообщении банка. В апреле 2025 года банк получил 4,5 млрд рублей чистой прибыли, что на 14,4% выше результата апреля 2024... В апреле 2025 года банк получил 4,5 млрд рублей чистой прибыли, что на 14,4% выше результата апреля 2024... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 мая составили по Российской Федерации 5375,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5146 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 3,5% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте. Аналитики в среднем прогнозировали рост... Аналитики в среднем прогнозировали рост... читать дальше

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Минфин пока не готовит увеличения налогов для нефтегазовых компаний в связи с падением цены на нефть, послаблений для компаний пока тоже не планируется, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Он также еще раз подтвердил позицию Минфина... Он также еще раз подтвердил позицию Минфина... читать дальше

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Повышение порога отклонения от индикаторов в топливном демпфере будет двухступенчатым, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Думаю, что оно будет двухступенчатое: сначала, какой-то период времени, будет 15% по бензину и 25% по дизтопливу, потом... "Думаю, что оно будет двухступенчатое: сначала, какой-то период времени, будет 15% по бензину и 25% по дизтопливу, потом... читать дальше

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Объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых в I квартале 2025 года составил 6 млрд рублей, что на 172% больше аналогичного показателя за 2024 год, говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и... читать дальше

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Российскую рыбу и рыбную продукцию закупает около 90 стран мира. Как сообщает Росрыболовство, об этом глава ведомства Илья Шестаков сообщил на заседании комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт". "Мы видим потенциал роста экспорта, в первую... "Мы видим потенциал роста экспорта, в первую... читать дальше

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Сегодня азиатские фондовые индексы в основном растут, исключение составляет японский индикатор, снижающийся после публикации данных о внешней торговле. Трейдеры продолжают следить за торговыми переговорами США с Японией и Южной Кореей, а также сообщениями с саммита... Трейдеры продолжают следить за торговыми переговорами США с Японией и Южной Кореей, а также сообщениями с саммита... читать дальше

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1 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-961 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно евро, фунта стерлингов и иены. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет... читать дальше

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Россия в январе-апреле т.г. экспортировала в Китай пшеницы на $2,124 млн, что на 12 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на $25,239 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В апреле в годовом выражении экспорт... В апреле в годовом выражении экспорт... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистый убыток ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по РСБУ увеличился в 3,3 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 2,95 млрд руб., говорится в отчетности компании. Выручка сократилась почти на 42%, до 17,3 млрд руб.,... Выручка сократилась почти на 42%, до 17,3 млрд руб.,... читать дальше

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Нефтяные цены заметно растут сегодня утром на сообщениях о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 мск составила $66,46 за баррель, что на $1,08... Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 мск составила $66,46 за баррель, что на $1,08... читать дальше

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На площадке комитета Госдумы сейчас находится законопроект, который вводит штрафы для физлиц и юрлиц за использование криптовалют для расчетов внутри страны, он также предполагает конфискацию такой криптовалюты, заявил директор юридического департамента ЦБ Андрей... читать дальше

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"СПБ биржа" с 23 мая добавит 6 российских акций на торги в утреннюю дополнительную сессию, в том числе в выходные дни. Таким образом, на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок будут доступны 108 российских ценных бумаг, сообщила торговая... читать дальше

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