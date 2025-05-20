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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 мая в размере 80,3075 руб.
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20 мая 2025 года 17:56
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 мая в размере 80,3075 руб.
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20 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 80,3075 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,62 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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