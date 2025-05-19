ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 мая в размере 80,4137 руб.

19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 80,4137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,52 коп.

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Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает предложения, касающиеся реформирования системы натуральной формы возмещения по ОСАГО, изложенные в законопроекте, который готовится к внесению в Госдуму РФ, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Законопроект... читать дальше

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Банк России может смягчить требования к банкам в части создания резервов по инвестиционным проектам, реализуемым с участием государства, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается инфраструктурных проектов, мы собираемся учесть некоторые особенности,... "Что касается инфраструктурных проектов, мы собираемся учесть некоторые особенности,... читать дальше

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Великобритания ввела антироссийские санкции в отношении 20 физлиц и 62 структур, говорится в пресс-релизе британского Минфина. В "черные списки", в частности, вошли 13 компаний, содействующих работе оборонно-промышленного комплекса РФ, включая три компании из Китая,... В "черные списки", в частности, вошли 13 компаний, содействующих работе оборонно-промышленного комплекса РФ, включая три компании из Китая,... читать дальше

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Объемы строительства в еврозоне в марте 2025 года подросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель упал на 1,2%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства снизились на... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут во вторник, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:40 МСК повысился на 0,45% - до 552,43 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:40 МСК повысился на 0,45% - до 552,43 пункта. Британский... Британский... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 35,7 пункта (1,238%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2846,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2861,88 (-0,72%) пункта,... читать дальше

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Правительство Нидерландов снизило свою долю в ABN Amro примерно до 30%, сообщила банковская группа во вторник. Ранее она составляла 40,5%. Поскольку доля государства упала ниже одной трети, оно больше не будет иметь права на предварительное одобрение эмиссии акций или... Ранее она составляла 40,5%. Поскольку доля государства упала ниже одной трети, оно больше не будет иметь права на предварительное одобрение эмиссии акций или... читать дальше

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Указ президента РФ, продлевающий введенный в 2023 году режим обязательной репатриации и продажи части валютной выручки крупнейших экспортеров, подписан, сообщил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки документа. Постановление правительства, которое должно выйти в... читать дальше

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Ущерб граждан от кибермошенничества по итогам 2025 года в целом по России может возрасти до 330-340 млрд рублей, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам во вторник. В 1-м квартале объем похищенных средств составил 70-75 млрд... В 1-м квартале объем похищенных средств составил 70-75 млрд... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,77/86,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 69 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 82/83,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,25/96,44 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 13 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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Страны ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ, заявила во вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас. "ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России. В него вошли примерно 200 судов из "теневого флота", - написала она в соцсети X. "ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России. В него вошли примерно 200 судов из "теневого флота", - написала она в соцсети X. По словам Каллас, в... По словам Каллас, в... читать дальше

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Совет директоров МТС-банка рекомендовал общему собранию акционеров на годовом заседании (ГЗОСА), определить совокупную величину дивидендов по результатам 2024 года по обыкновенным акциям в размере 25% от чистой прибыли по данным аудированной консолидированной финансовой... читать дальше

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Экспорт смартфонов, в том числе устройств Apple Inc., из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем поставок смартфонов из страны в Штаты в прошлом месяце снизился на 72%, составив менее $700 млн. Это... Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем поставок смартфонов из страны в Штаты в прошлом месяце снизился на 72%, составив менее $700 млн. Это... читать дальше

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Число новых экспортно ориентированных проектов в АПК РФ в 2024 году удвоилось и составило 73 против 36 в 2023 году. При этом реализация 40 ранее заявленных проектов (38 годом ранее) была приостановлена, сообщается в обзоре "Развитие инвестиционного потенциала экспорта продукции... читать дальше

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