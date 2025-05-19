Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2371,2 млрд руб.

19 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 2371,2 млрд руб.

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг страховой компании АО "СОГАЗ" на уровне ААА (RU) со стабильным прогнозом, сообщает рейтинговое агентство. АО "СОГАЗ" - универсальный страховщик, головная компания для страховой группы "СОГАЗ". Присвоенный ей рейтинг обусловлен "очень... АО "СОГАЗ" - универсальный страховщик, головная компания для страховой группы "СОГАЗ". Присвоенный ей рейтинг обусловлен "очень... читать дальше

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Объем ВВП Белоруссии в январе-апреле 2025 года составил 81,4 млрд белорусских рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 2,8% к показателю аналогичного периода прошлого года, сообщил Национальный статкомитет республики (Белстат). В январе-марте, как и в... В январе-марте, как и в... читать дальше

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Перевозки грузов по железным дорогам Китая в январе-апреле выросли на 3,6% относительно того же периода прошлого года - до 1,3 млрд тонн, по данным China State Railway Group Co. Среднесуточный объем погрузки увеличился на 4,7% и составил 180 тыс. вагонов. Среднесуточный объем погрузки увеличился на 4,7% и составил 180 тыс. вагонов. В том... В том...

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ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, в 2024 году реализовала 66,862 млн бутылок, что на 18% больше, чем в 2023 году. Как сообщается в презентации компании, представленной на пресс-конференции, этот показатель стал рекордным для компании. В том... В том... читать дальше

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Выручка ГК "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, по МСФО в 2024 году составила 15,798 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2023 году, сообщается в презентации компании, представленной на пресс-конференции в понедельник. В 2023 году выручка была на... В 2023 году выручка была на... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в апреле 2025 года увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза (Евростата). Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. Результат совпал с... читать дальше

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Инвестиции российских компаний в оборудование для переработки пластмасс и каучука в 2024 году составили $541,7 млн (43,5 млрд рублей, данные приводятся без учета налогов и пошлин), что на 29,6% меньше результата 2023 года. Такие сведения приведены в обзоре агентства Plastinfo на... читать дальше

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Дивиденды "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, по итогам 2024 г. могут составить 5,01 руб. на акцию, сообщил президент, председатель совета директоров компании Павел Титов на пресс-конференции. "Совет директоров планирует рекомендовать собранию акционеров... читать дальше

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Китайская Xiaomi планирует инвестировать в ближайшее десятилетие 50 млрд юаней ($6,9 млрд) в разработку собственных микрочипов для мобильных телефонов. "Чипы - это высота, на которую нам необходимо взобраться, и сложное сражение, которого мы не сможем избежать, если... "Чипы - это высота, на которую нам необходимо взобраться, и сложное сражение, которого мы не сможем избежать, если... читать дальше

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Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, в третьем квартале 2025 финансового года (январь-март) увеличила выручку на 2,9% (год к году) - до $4,376 млрд по сравнению с $4,253 млрд годом ранее, сообщается в отчетности. Органический рост (без учета... Органический рост (без учета... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы застройщика "ПИК", говорится в сообщении ведомства. В феврале интернет-провайдер Lovit (ООО "Ловител"), работающий в домах ГК "ПИК", стал жертвой мощной... В феврале интернет-провайдер Lovit (ООО "Ловител"), работающий в домах ГК "ПИК", стал жертвой мощной... читать дальше

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В январе-марте 2025 году отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Молдавии достигло $1,74 млрд, что на 40,9% превысило показатель 1-го квартал прошлого года, сообщило Нацбюро статистики страны. В частности, дефицит внешней торговли товарами со странами... В частности, дефицит внешней торговли товарами со странами... читать дальше

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В апреле 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 175,9 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7% (в марте 2025 года - 172,9 тыс. руб.). Данный показатель растет третий месяц подряд, говорится в сообщении Национального бюро... читать дальше

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9 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-958 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9438% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,52% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,52% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Совет по инвестициям Таиланда (BOI) одобрил инвестиционные заявки на сумму 99,73 млрд бат ($3 млрд) в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и центров обработки данных (ЦОД), сообщается в его пресс-релизе. Было утверждено 7 проектов, из которых 2 относятся к ВИЭ и 5 к... читать дальше

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Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, сократила чистую прибыль в 2025 финансовом году на 16% и увеличила выручку на 4%, причем прибыль в целом совпала с собственным прогнозом компании, а выручка оказалась лучше ожиданий... читать дальше

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