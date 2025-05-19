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Объем ВВП Белоруссии в январе-апреле 2025 года составил 81,4 млрд белорусских рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 2,8% к показателю аналогичного периода прошлого года, сообщил Национальный статкомитет республики (Белстат). В январе-марте, как и в... В январе-марте, как и в... читать дальше

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Перевозки грузов по железным дорогам Китая в январе-апреле выросли на 3,6% относительно того же периода прошлого года - до 1,3 млрд тонн, по данным China State Railway Group Co. Среднесуточный объем погрузки увеличился на 4,7% и составил 180 тыс. вагонов. Среднесуточный объем погрузки увеличился на 4,7% и составил 180 тыс. вагонов. В том... В том...

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ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, в 2024 году реализовала 66,862 млн бутылок, что на 18% больше, чем в 2023 году. Как сообщается в презентации компании, представленной на пресс-конференции, этот показатель стал рекордным для компании. В том... В том... читать дальше

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Выручка ГК "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, по МСФО в 2024 году составила 15,798 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2023 году, сообщается в презентации компании, представленной на пресс-конференции в понедельник. В 2023 году выручка была на... В 2023 году выручка была на... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в апреле 2025 года увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза (Евростата). Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. Результат совпал с... читать дальше

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Инвестиции российских компаний в оборудование для переработки пластмасс и каучука в 2024 году составили $541,7 млн (43,5 млрд рублей, данные приводятся без учета налогов и пошлин), что на 29,6% меньше результата 2023 года. Такие сведения приведены в обзоре агентства Plastinfo на... читать дальше

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Дивиденды "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, по итогам 2024 г. могут составить 5,01 руб. на акцию, сообщил президент, председатель совета директоров компании Павел Титов на пресс-конференции. "Совет директоров планирует рекомендовать собранию акционеров... читать дальше

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Китайская Xiaomi планирует инвестировать в ближайшее десятилетие 50 млрд юаней ($6,9 млрд) в разработку собственных микрочипов для мобильных телефонов. "Чипы - это высота, на которую нам необходимо взобраться, и сложное сражение, которого мы не сможем избежать, если... "Чипы - это высота, на которую нам необходимо взобраться, и сложное сражение, которого мы не сможем избежать, если... читать дальше

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Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, в третьем квартале 2025 финансового года (январь-март) увеличила выручку на 2,9% (год к году) - до $4,376 млрд по сравнению с $4,253 млрд годом ранее, сообщается в отчетности. Органический рост (без учета... Органический рост (без учета... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы застройщика "ПИК", говорится в сообщении ведомства. В феврале интернет-провайдер Lovit (ООО "Ловител"), работающий в домах ГК "ПИК", стал жертвой мощной... В феврале интернет-провайдер Lovit (ООО "Ловител"), работающий в домах ГК "ПИК", стал жертвой мощной... читать дальше

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В январе-марте 2025 году отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Молдавии достигло $1,74 млрд, что на 40,9% превысило показатель 1-го квартал прошлого года, сообщило Нацбюро статистики страны. В частности, дефицит внешней торговли товарами со странами... В частности, дефицит внешней торговли товарами со странами... читать дальше

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В апреле 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 175,9 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7% (в марте 2025 года - 172,9 тыс. руб.). Данный показатель растет третий месяц подряд, говорится в сообщении Национального бюро... читать дальше

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9 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-958 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9438% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,52% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,52% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Совет по инвестициям Таиланда (BOI) одобрил инвестиционные заявки на сумму 99,73 млрд бат ($3 млрд) в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и центров обработки данных (ЦОД), сообщается в его пресс-релизе. Было утверждено 7 проектов, из которых 2 относятся к ВИЭ и 5 к... читать дальше

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Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, сократила чистую прибыль в 2025 финансовом году на 16% и увеличила выручку на 4%, причем прибыль в целом совпала с собственным прогнозом компании, а выручка оказалась лучше ожиданий... читать дальше

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Совет директоров ПАО "АГ Кристалл" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,05 рубля на акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат может составить 46,052 млн рублей. Общая сумма выплат может составить 46,052 млн рублей. Годовое собрание по этому вопросу пройдет 20 июня. Дата... Годовое собрание по этому вопросу пройдет 20 июня. Дата... читать дальше

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