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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле замедлилась до 0,4%
Рост потребительских цен в апреле замедлился до 0,4% после повышения на 0,65% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция снизилась до 10,23% с 10,34% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
Россия получила первый после начала СВО суверенный рейтинг за границей
Россия получила первый после начала СВО суверенный рейтинг за границей: китайское агентство CCXI оценило устойчивость экономики выше, чем до спецоперации. Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в...
 
Модернизации ТЭС общей мощностью 4,1 ГВт. могут отложить
Правительственная комиссия поддержала перенос 14 проектов модернизации ТЭС общей мощностью 4,1 ГВт на два-три года, сообщает "Коммерсантъ", ссылающийся на материалы правительственной комиссии по развитию электроэнергетики от 15 мая. Причинами...
 
ЕС замахнулся на 19 пакет антироссийских санкций
Несмотря на факт начала переговоров РФ и Украины, в ЕК не наблюдают признаков прекращения конфликта, там намерены и дальше принимать ограничения против РФ. В ЕС рассматривают возможность введения 19-го пакета антироссийских санкций, не приняв еще...
 
19 мая 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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19 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
13:00 Изменение потребительских цен в еврозоне февраль 2025
17:00 Индекс опережающих экономических показателей США февраль 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
19 мая 2025 года 12:47
В январе-апреле рост ВВП Белоруссии замедлился до 2,8%
Объем ВВП Белоруссии в январе-апреле 2025 года составил 81,4 млрд белорусских рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 2,8% к показателю аналогичного периода прошлого года, сообщил Национальный статкомитет республики (Белстат).

В январе-марте, как и в...    читать дальше
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19 мая 2025 года 12:39
За первые четыре месяца этого года Китай увеличил ж/д перевозки грузов на 3,6%
Перевозки грузов по железным дорогам Китая в январе-апреле выросли на 3,6% относительно того же периода прошлого года - до 1,3 млрд тонн, по данным China State Railway Group Co.

Среднесуточный объем погрузки увеличился на 4,7% и составил 180 тыс. вагонов.

В том...
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19 мая 2025 года 12:32
ГК "Абрау-Дюрсо" в прошлом году увеличила реализацию продукции на 18%
ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, в 2024 году реализовала 66,862 млн бутылок, что на 18% больше, чем в 2023 году. Как сообщается в презентации компании, представленной на пресс-конференции, этот показатель стал рекордным для компании.

В том...    читать дальше
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19 мая 2025 года 12:24
Годовая выручка "Абрау-Дюрсо" по МСФО выросла на 26%
Выручка ГК "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, по МСФО в 2024 году составила 15,798 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2023 году, сообщается в презентации компании, представленной на пресс-конференции в понедельник.

В 2023 году выручка была на...    читать дальше
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19 мая 2025 года 12:18
Инфляция в еврозоне в апреле составила 2,2%, в ЕС - 2,4%
Потребительские цены в еврозоне в апреле 2025 года увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза (Евростата). Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. Результат совпал с...    читать дальше
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19 мая 2025 года 12:12
За прошлый год инвестиции компаний РФ в переработку пластмасс и каучука сократились на 30%
Инвестиции российских компаний в оборудование для переработки пластмасс и каучука в 2024 году составили $541,7 млн (43,5 млрд рублей, данные приводятся без учета налогов и пошлин), что на 29,6% меньше результата 2023 года. Такие сведения приведены в обзоре агентства Plastinfo на...    читать дальше
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19 мая 2025 года 12:04
"Абрау-Дюрсо" по итогам 2024 года может выплатить дивиденды в размере 5,01 руб. на акцию
Дивиденды "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, по итогам 2024 г. могут составить 5,01 руб. на акцию, сообщил президент, председатель совета директоров компании Павел Титов на пресс-конференции. "Совет директоров планирует рекомендовать собранию акционеров...    читать дальше
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19 мая 2025 года 11:55
Xiaomi инвестирует $6,9 млрд в разработку собственных микрочипов для мобильных телефонов
Китайская Xiaomi планирует инвестировать в ближайшее десятилетие 50 млрд юаней ($6,9 млрд) в разработку собственных микрочипов для мобильных телефонов.

"Чипы - это высота, на которую нам необходимо взобраться, и сложное сражение, которого мы не сможем избежать, если...    читать дальше
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19 мая 2025 года 11:48
Крупнейший в мире производитель алкоголя в 3-м финквартале увеличил выручку на 2,9%
Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, в третьем квартале 2025 финансового года (январь-март) увеличила выручку на 2,9% (год к году) - до $4,376 млрд по сравнению с $4,253 млрд годом ранее, сообщается в отчетности.

Органический рост (без учета...    читать дальше
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19 мая 2025 года 11:40
ФАС выявила ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы "ПИК"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы застройщика "ПИК", говорится в сообщении ведомства.

В феврале интернет-провайдер Lovit (ООО "Ловител"), работающий в домах ГК "ПИК", стал жертвой мощной...    читать дальше
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19 мая 2025 года 11:33
В 1-м квартале дефицит внешней торговли Молдавии вырос в 1,4 раза
В январе-марте 2025 году отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Молдавии достигло $1,74 млрд, что на 40,9% превысило показатель 1-го квартал прошлого года, сообщило Нацбюро статистики страны.

В частности, дефицит внешней торговли товарами со странами...    читать дальше
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19 мая 2025 года 11:25
В апреле средний размер потребкредита вырос на 1,7% относительно марта
В апреле 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 175,9 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7% (в марте 2025 года - 172,9 тыс. руб.). Данный показатель растет третий месяц подряд, говорится в сообщении Национального бюро...    читать дальше
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19 мая 2025 года 11:20
ВТБ разместит 19 мая однодневные бонды серии КС-4-958 на 100 млрд руб. по цене 99,9438% от номинала
9 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-958 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9438% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,52% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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19 мая 2025 года 11:17
Таиланд утвердил инвестиции в сфере ВИЭ и ЦОД на $3 млрд
Совет по инвестициям Таиланда (BOI) одобрил инвестиционные заявки на сумму 99,73 млрд бат ($3 млрд) в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и центров обработки данных (ЦОД), сообщается в его пресс-релизе. Было утверждено 7 проектов, из которых 2 относятся к ВИЭ и 5 к...    читать дальше
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19 мая 2025 года 11:09
Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер сократил чистую прибыль в минувшем фингоду на16%
Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, сократила чистую прибыль в 2025 финансовом году на 16% и увеличила выручку на 4%, причем прибыль в целом совпала с собственным прогнозом компании, а выручка оказалась лучше ожиданий...    читать дальше
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19 мая 2025 года 11:01
"АГ Кристалл" может выплатить дивиденды-2024 в 0,05 руб. на акцию
Совет директоров ПАО "АГ Кристалл" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,05 рубля на акцию, сообщила компания.

Общая сумма выплат может составить 46,052 млн рублей.

Годовое собрание по этому вопросу пройдет 20 июня. Дата...    читать дальше
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