16 мая 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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16 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 19.05 по 25.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|19.05.2025
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|февраль 2025
|19.05.2025
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|февраль 2025
|20.05.2025
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|февраль 2025
|20.05.2025
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|март 2025
|21.05.2025
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|февраль 2025
|21.05.2025
|12:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|январь 2025
|21.05.2025
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|январь 2025
|21.05.2025
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|февраль 2025
|21.05.2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|22.05.2025
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|март 2025
|22.05.2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|22.05.2025
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|23.05.2025
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|IV квартал 2024
|23.05.2025
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|январь 2025
|23.05.2025
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|март 2025
|23.05.2025
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|февраль 2025
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