Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5126,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3051,59 млрд руб.

16 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 мая составили по Российской Федерации 5126,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4897,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5136,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4900,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 мая составили 3051,59 млрд руб. против 3059,47646 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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