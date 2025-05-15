Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1031 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,077 руб., максимальный - 11,1595 руб. Было заключено 24495 сделок. Объем торгов составил 27175,15 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0965 руб. за юань.

15 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,56 коп. и составил 11,1031 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52454,870 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1319,876 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,35 коп. и составил 11,1097 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0835 руб., максимальный - 11,171 руб. Было заключено 57773 сделки. Объем торгов составил 62430,81... Минимальный курс юаня составил 11,0835 руб., максимальный - 11,171 руб. Было заключено 57773 сделки. Объем торгов составил 62430,81...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне опасений длительности переговорного процесса между РФ и Украиной по мирному завершению конфликта. Снижению рынка способствовала дещевеющая нефть. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский... читать дальше

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Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 201 руб. на акцию по результатам 1-го квартала 2025 года, сообщила компания. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 5 июля. Акционеры рассмотрят вопрос о... Акционеры рассмотрят вопрос о... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг МСП банка, а также его облигаций старшего необеспеченного долга до A-(RU) с BBB+(RU), субординированных облигаций - до ВBB-(RU), по рейтингам сохранен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Phillips 66 Continental Holding GmbH, дочернее предприятие американской нефтеперерабатывающей компании Phillips 66, продаст 65% своей розничной сети в Германии и Австрии за 1,5 млрд евро. В качестве покупателя выступит консорциум, принадлежащий "дочкам" инвестиционных... В качестве покупателя выступит консорциум, принадлежащий "дочкам" инвестиционных... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8242,04 (-83,65) руб./грамм; на серебро - 84,91 (-0,15) руб./грамм; на платину - 2553,73 (+0,27) руб./грамм; на палладий - 2476,27 (+25,98) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,56 коп. и составил 11,1031 руб. Минимальный курс юаня составил 11,077 руб., максимальный - 11,1595 руб. Было заключено 24495 сделок. Объем торгов составил 27175,15... Минимальный курс юаня составил 11,077 руб., максимальный - 11,1595 руб. Было заключено 24495 сделок. Объем торгов составил 27175,15...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 80,3134 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 90,1011 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,10 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Россия готова наращивать поставки угля в Малайзию, сообщило Минэнерго РФ в своем официальном телеграм-канале по итогам российско-малайзийских переговоров в Казани. Участники отметили взаимный интерес к активизации сотрудничества в угольной сфере, говорится в... читать дальше

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Число производителей органической агропродукции в РФ в 2024 году достигло 250 против 230 в 2023 году (рост на 8,7%), сообщается в презентации Роскачества, представленной на ХVI международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" в четверг. Всего... Всего... читать дальше

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Сложившаяся в экономике ситуация указывает на то, что Федеральной резервной системе, возможно, придется столкнуться с внезапными потрясениями в сфере предложения в ближайшие годы, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. По его словам, долгосрочные процентные ставки сейчас... читать дальше

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Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле сократились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении министерства труда страны. Это первое снижение показателя с октября 2023 года и самое значительное за пять лет (с апреля 2020 года). Падение... Падение... читать дальше

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Финансовые потоки в апреле росли более сдержанными темпами, чем в среднем за 1-й квартал 2025 года, это говорит об умеренном росте экономики, говорится в комментарии ЦБ РФ. Входящие платежи, проведенные через платежную систему Банка России, в апреле выросли на 3,5% к... Входящие платежи, проведенные через платежную систему Банка России, в апреле выросли на 3,5% к... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают новости корпоративного сектора и макроэкономические статданные. Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в апреле выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, тогда... Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в апреле выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, тогда... читать дальше

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