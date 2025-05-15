ЦБ РФ установил курс евро с 16 мая в размере 90,1011 руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 90,1011 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,10 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52454,870 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1319,876 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,35 коп. и составил 11,1097 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0835 руб., максимальный - 11,171 руб. Было заключено 57773 сделки. Объем торгов составил 62430,81... Минимальный курс юаня составил 11,0835 руб., максимальный - 11,171 руб. Было заключено 57773 сделки. Объем торгов составил 62430,81...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне опасений длительности переговорного процесса между РФ и Украиной по мирному завершению конфликта. Снижению рынка способствовала дещевеющая нефть. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский... читать дальше

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Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 201 руб. на акцию по результатам 1-го квартала 2025 года, сообщила компания. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 5 июля. Акционеры рассмотрят вопрос о... Акционеры рассмотрят вопрос о... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг МСП банка, а также его облигаций старшего необеспеченного долга до A-(RU) с BBB+(RU), субординированных облигаций - до ВBB-(RU), по рейтингам сохранен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Phillips 66 Continental Holding GmbH, дочернее предприятие американской нефтеперерабатывающей компании Phillips 66, продаст 65% своей розничной сети в Германии и Австрии за 1,5 млрд евро. В качестве покупателя выступит консорциум, принадлежащий "дочкам" инвестиционных... В качестве покупателя выступит консорциум, принадлежащий "дочкам" инвестиционных... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8242,04 (-83,65) руб./грамм; на серебро - 84,91 (-0,15) руб./грамм; на платину - 2553,73 (+0,27) руб./грамм; на палладий - 2476,27 (+25,98) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,56 коп. и составил 11,1031 руб. Минимальный курс юаня составил 11,077 руб., максимальный - 11,1595 руб. Было заключено 24495 сделок. Объем торгов составил 27175,15... Минимальный курс юаня составил 11,077 руб., максимальный - 11,1595 руб. Было заключено 24495 сделок. Объем торгов составил 27175,15...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 80,3134 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 90,1011 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,10 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Россия готова наращивать поставки угля в Малайзию, сообщило Минэнерго РФ в своем официальном телеграм-канале по итогам российско-малайзийских переговоров в Казани. Участники отметили взаимный интерес к активизации сотрудничества в угольной сфере, говорится в... читать дальше

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Число производителей органической агропродукции в РФ в 2024 году достигло 250 против 230 в 2023 году (рост на 8,7%), сообщается в презентации Роскачества, представленной на ХVI международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" в четверг. Всего... Всего... читать дальше

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Сложившаяся в экономике ситуация указывает на то, что Федеральной резервной системе, возможно, придется столкнуться с внезапными потрясениями в сфере предложения в ближайшие годы, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. По его словам, долгосрочные процентные ставки сейчас... читать дальше

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Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле сократились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении министерства труда страны. Это первое снижение показателя с октября 2023 года и самое значительное за пять лет (с апреля 2020 года). Падение... Падение... читать дальше

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Финансовые потоки в апреле росли более сдержанными темпами, чем в среднем за 1-й квартал 2025 года, это говорит об умеренном росте экономики, говорится в комментарии ЦБ РФ. Входящие платежи, проведенные через платежную систему Банка России, в апреле выросли на 3,5% к... Входящие платежи, проведенные через платежную систему Банка России, в апреле выросли на 3,5% к... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают новости корпоративного сектора и макроэкономические статданные. Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в апреле выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, тогда... Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в апреле выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, тогда... читать дальше

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