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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1132 руб.
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14 мая 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1132 руб.

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14 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,78 коп. и составил 11,1132 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,06 руб., максимальный - 11,145 руб. Было заключено 60499 сделок. Объем торгов составил 81283,64 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,07 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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