ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 мая в размере 80,2237 руб.

14 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 80,2237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,63 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53774,746 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 70,493 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,78 коп. и составил 11,1132 руб. Минимальный курс юаня составил 11,06 руб., максимальный - 11,145 руб. Было заключено 60499 сделок. Объем торгов составил 81283,64 млн... Минимальный курс юаня составил 11,06 руб., максимальный - 11,145 руб. Было заключено 60499 сделок. Объем торгов составил 81283,64 млн...

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Мясо кур, начавшее дорожать в конце апреля, продолжает этот тренд ускоренными темпами. Как сообщил Росстат в среду, с 6 по 12 мая цены на него выросли на 1,2% против 0,9% неделей ранее. Как сообщил Росстат в среду, с 6 по 12 мая цены на него выросли на 1,2% против 0,9% неделей ранее. В то же время резко затормозился рост цен на баранину - до 0,03% с 0,9%... В то же время резко затормозился рост цен на баранину - до 0,03% с 0,9%... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию с 6 по 12 мая снизились на 0,6%, сообщил Росстат в среду. По сравнению с предыдущей неделей, когда эта продукция подешевела на 0,3%, снижение ускорилось. По сравнению с предыдущей неделей, когда эта продукция подешевела на 0,3%, снижение ускорилось. Так, цены на огурцы уменьшились на 9,6% (на 8% неделей ранее), помидоры - на... Так, цены на огурцы уменьшились на 9,6% (на 8% неделей ранее), помидоры - на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 6 по 12 мая выросли на 0,06% после аналогичного повышения с 29 апреля по 5 мая и роста на 0,1% с 22 по 28 апреля, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены к 12 мая выросли на 2,39% (общая инфляция за этот период... По отношению к началу года цены к 12 мая выросли на 2,39% (общая инфляция за этот период... читать дальше

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Китай приостанавливает действие запрета на торговлю и инвестиции в отношении более десятка американских компаний в рамках торгового соглашения, заключенного с США. Приостановка вступила в силу в среду и будет действовать 90 дней, говорится в сообщении министерства... Приостановка вступила в силу в среду и будет действовать 90 дней, говорится в сообщении министерства... читать дальше

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Инфляция в РФ с 6 по 12 мая 2025 года составила 0,06% после 0,03% с 29 апреля по 5 мая, 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 12 мая составил 0,08%, с начала... С начала месяца рост цен к 12 мая составил 0,08%, с начала... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики индикаторов, инвесторы ожидают переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и просела нефть (фьючерс на Brent опустился к $66 за баррель) В Азии в... В Азии в... читать дальше

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Банк России не поддержал законопроект, предусматривающий признание его федеральным органом государственной власти, подчеркнув, что это противоречит его принципу независимости, который, в свою очередь, помогает обеспечивать устойчивость рубля. Отзыв регулятора на... Отзыв регулятора на... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку полагает, что положения о цифровом рубле и универсальном платежном QR-коде не должны регулироваться в одном законопроекте, их следует рассматривать отдельно. Как рассказал "Интерфаксу" источник, соответствующий вывод содержится в... Как рассказал "Интерфаксу" источник, соответствующий вывод содержится в... читать дальше

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Недропользователь, построивший первое в РФ подземное хранилище нефти в Красноярском крае, готов к его опытной эксплуатации, сообщила "Интерфаксу" начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева. "Первые полученные (лицензии)... "Первые полученные (лицензии)... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) представила в среду пакет мер по упрощению единой сельскохозяйственной политики, направленных, в частности, на сокращение административной нагрузки, ускорение реагирования на кризисы и удовлетворение инвестиционных потребностей сектора. "Изменения... "Изменения... читать дальше

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Швейцарская Roche Holding AG предупредила, что недавно объявленные ею инвестиции в США могут оказаться под угрозой из-за нового указа американского президента Дональда Трампа о ценообразовании на рецептурные препараты. В понедельник Трамп подписал указ, устанавливающий... В понедельник Трамп подписал указ, устанавливающий... читать дальше

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Котировки нефтяных фьючерсов отступили от минимумов сессии, но остаются в минусе после выхода официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:00 мск опустилась на $0,3... Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:00 мск опустилась на $0,3... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку считает необходимым дополнительно обсудить вопросы сохранения рыночной конкуренции, инвестиций и инноваций в сфере платежных сервисов в связи с законопроектом о централизации способов оплаты через универсальный QR-код АО... читать дальше

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Энергетика является ключевой сферой двустороннего сотрудничества России и Малайзии, у стран есть перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и мирном атоме, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром... читать дальше

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