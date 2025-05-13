Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,147 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1185 руб., максимальный - 11,1725 руб. Была заключена 13581 сделка. Объем торгов составил 24273,32 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1315 руб. за юань.

13 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,76 коп. и составил 11,147 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53845,239 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 76,717 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,54 коп. и составил 11,151 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0955 руб., максимальный - 11,18 руб. Было заключено 63637 сделок. Объем торгов составил 82327,23 млн... Минимальный курс юаня составил 11,0955 руб., максимальный - 11,18 руб. Было заключено 63637 сделок. Объем торгов составил 82327,23 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на надеждах на успешные переговоры в Стамбуле 15 мая по урегулированию украинского конфликта; поддержку рынку оказала и растущая нефть. В Азии сегодня преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на... В Азии сегодня преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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США продолжают покупать российское ядерное топливо, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией". "Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично, они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США", - сообщил Путин. "Почему? А... читать дальше

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Американский ИТ-гигант Microsoft Corp. планирует уволить 3% сотрудников, сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителя компании. Сокращения коснутся всех подразделений и затронут работников всех уровней. Согласно годовому отчету, направленному Microsoft в Комиссию... Согласно годовому отчету, направленному Microsoft в Комиссию... читать дальше

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз рост экономики Узбекистана в 2025 и 2026 годах в пределах 6% в год, говорится в майском обзоре ЕБРР "Региональные экономические перспективы". Оценка роста ВВП Узбекистана совпадает с февральским прогнозом ЕБРР.... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов за 2024 год в размере 0,050215 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на получение... Лица, имеющие право на получение... читать дальше

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Египет в этом году, по данным на 11 мая, поставил в РФ 274,5 тыс. тонн картофеля, что в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (59,3 тыс. тонн). Ввоз репчатого лука вырос в 1,7 раза, до 13 тыс. тонн в с 7,6 тыс. тонн, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России и своей администрацией продумать инструмент, который позволил бы снять с негосударственных пенсионных фондов (НПФ) часть рисков при инвестировании средств клиентов в акции. "Нам, безусловно, нужно... "Нам, безусловно, нужно... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,76 коп. и составил 11,147 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1185 руб., максимальный - 11,1725 руб. Была заключена 13581 сделка. Объем торгов составил 24273,32... Минимальный курс юаня составил 11,1185 руб., максимальный - 11,1725 руб. Была заключена 13581 сделка. Объем торгов составил 24273,32...

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Bank of America Corp. намерен открыть более 150 филиалов до конца 2027 года в рамках плана по расширению физического присутствия в США. Как сообщается в пресс-релизе банка, в этом году банк откроет 40 отделений, на следующий год запланировано еще 70 филиалов. Банки в... Банки в... читать дальше

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ЦБ РФ с 14 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8378,85 (-267,03) руб./грамм; на серебро - 82,92 (-1,64) руб./грамм; на платину - 2545,72 (-21,09) руб./грамм; на палладий - 2491,33 (-54,67) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минфин РФ готов обсуждать снижение ставки НДС для предприятий общепита, для определения величины ставки необходимы дополнительные расчеты, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Предложение снизить ставку НДС до 3% для общепита высказал основатель сети ресторанов... Предложение снизить ставку НДС до 3% для общепита высказал основатель сети ресторанов... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 мая, составляет 80,55 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,83 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 мая, составляет 89,6956 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,61 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в апреле 2025 года увеличился на $32,913 млрд, или на 5,1%, до $680,271 млрд с $647,358 млрд, согласно информации на сайте ЦБ РФ. В январе-апреле 2025 года резервы выросли на $71,203 млрд, или на 11,7%, с $609,068 млрд на 1... читать дальше

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