Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 мая

12 мая. FINMARKET.RU -РФ с 13 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8645,88 (-171,03) руб./грамм; на серебро - 84,56 (-1,3) руб./грамм; на платину - 2566,81 (+11,26) руб./грамм; на палладий - 2546 (+47,64) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53921,956 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1197,159 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,72 коп. и составил 11,1664 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1015 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 66936 сделок. Объем торгов составил 86521,39... Минимальный курс юаня составил 11,1015 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 66936 сделок. Объем торгов составил 86521,39...

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Фондовый рынок РФ завершил понедельник уверенным ростом индексов. Рынок акций начал торги утренней сессии на МосБирже заметным подъемом, отыгрывая как обнадеживающие сообщения на геополитическую тематику, так и позитивные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, в том... читать дальше

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Поступления доходов от утилизационного сбора на транспортные средства в бюджет РФ в 2025 году вырастут в годовом выражении на 43,9%, почти до 1,6 трлн рублей. Вместе с тем, объем этих поступлений будет почти на 450 млрд рублей ниже ранее запланированного уровня из-за ожидаемого... читать дальше

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Латвия в январе-марте 2025 года экспортировала товаров на сумму 4,922 млрд евро, что на 1,9% (на 93,096 млн евро) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статуправления (ЦСУ) страны. Импорт вырос на 8,9% (на 456,13 млн евро)... читать дальше

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РФ в первой декаде мая отгрузила на экспорт 441 тыс. тонн пшеницы, что в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. "Причем темпы сокращения экспорта начинают ускоряться: если по итогам апреля снижение... "Причем темпы сокращения экспорта начинают ускоряться: если по итогам апреля снижение... читать дальше

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Россия в апреле 2025 года сократила выпуск готового проката на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 5,1 млн тонн, свидетельствуют предварительные данные "Корпорации Чермет". За январь-апрель этого года выпуск проката уменьшился на 6,1% г/г - до 20 млн... За январь-апрель этого года выпуск проката уменьшился на 6,1% г/г - до 20 млн... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль американского сланцевого производителя Occidental Petroleum выросла на 6% и авила $945 млн, или 77 центов в расчете на акцию, по сравнению с $888 млн, или 75 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Как сообщается... Как сообщается... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают активно подниматься вечером в понедельник на сообщениях о том, что США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:51 мск повысилась на... Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:51 мск повысилась на... читать дальше

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ЦБ РФ с 13 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8645,88 (-171,03) руб./грамм; на серебро - 84,56 (-1,3) руб./грамм; на платину - 2566,81 (+11,26) руб./грамм; на палладий - 2546 (+47,64) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,64 коп. и составил 11,1646 руб. Минимальный курс юаня составил 11,116 руб., максимальный - 11,236 руб. Было заключено 29829 сделок. Объем торгов составил 28806,05... Минимальный курс юаня составил 11,116 руб., максимальный - 11,236 руб. Было заключено 29829 сделок. Объем торгов составил 28806,05...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 90,1117 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 203,22 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 80,8883 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,71 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Идея главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о введении санкций ЕС в отношении консорциума Nord Stream 2 направлена на недопущение каких-либо инвестиций в этот проект, заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью. "Да, Nord Stream 2 на данной стадии не... "Да, Nord Stream 2 на данной стадии не... читать дальше

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АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ, Дагестан) исключен из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2025-2027 годы. Такая информация содержится в тексте поправок к проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму. Документ размещен в электронной... читать дальше

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Производство сельхозпродукции в РФ в этом году может увеличиться на 4,4%, говорится в макропрогнозе Минэкономразвития, внесенном в Госдуму в бюджетном пакете документов. В 2024 году сельхозпроизводство, по данным Росстата, снизилось на 3,2%. По прогнозу, в 2026 и в... По прогнозу, в 2026 и в... читать дальше

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