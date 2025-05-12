Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1646 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,116 руб., максимальный - 11,236 руб. Было заключено 29829 сделок. Объем торгов составил 28806,05 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,116 руб. за юань.

12 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,64 коп. и составил 11,1646 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53921,956 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1197,159 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,72 коп. и составил 11,1664 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1015 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 66936 сделок. Объем торгов составил 86521,39... Минимальный курс юаня составил 11,1015 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 66936 сделок. Объем торгов составил 86521,39...

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Фондовый рынок РФ завершил понедельник уверенным ростом индексов. Рынок акций начал торги утренней сессии на МосБирже заметным подъемом, отыгрывая как обнадеживающие сообщения на геополитическую тематику, так и позитивные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, в том... читать дальше

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Поступления доходов от утилизационного сбора на транспортные средства в бюджет РФ в 2025 году вырастут в годовом выражении на 43,9%, почти до 1,6 трлн рублей. Вместе с тем, объем этих поступлений будет почти на 450 млрд рублей ниже ранее запланированного уровня из-за ожидаемого... читать дальше

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Латвия в январе-марте 2025 года экспортировала товаров на сумму 4,922 млрд евро, что на 1,9% (на 93,096 млн евро) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статуправления (ЦСУ) страны. Импорт вырос на 8,9% (на 456,13 млн евро)... читать дальше

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РФ в первой декаде мая отгрузила на экспорт 441 тыс. тонн пшеницы, что в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. "Причем темпы сокращения экспорта начинают ускоряться: если по итогам апреля снижение... "Причем темпы сокращения экспорта начинают ускоряться: если по итогам апреля снижение... читать дальше

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Россия в апреле 2025 года сократила выпуск готового проката на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 5,1 млн тонн, свидетельствуют предварительные данные "Корпорации Чермет". За январь-апрель этого года выпуск проката уменьшился на 6,1% г/г - до 20 млн... За январь-апрель этого года выпуск проката уменьшился на 6,1% г/г - до 20 млн... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль американского сланцевого производителя Occidental Petroleum выросла на 6% и авила $945 млн, или 77 центов в расчете на акцию, по сравнению с $888 млн, или 75 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Как сообщается... Как сообщается... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают активно подниматься вечером в понедельник на сообщениях о том, что США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:51 мск повысилась на... Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:51 мск повысилась на... читать дальше

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ЦБ РФ с 13 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8645,88 (-171,03) руб./грамм; на серебро - 84,56 (-1,3) руб./грамм; на платину - 2566,81 (+11,26) руб./грамм; на палладий - 2546 (+47,64) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,64 коп. и составил 11,1646 руб. Минимальный курс юаня составил 11,116 руб., максимальный - 11,236 руб. Было заключено 29829 сделок. Объем торгов составил 28806,05... Минимальный курс юаня составил 11,116 руб., максимальный - 11,236 руб. Было заключено 29829 сделок. Объем торгов составил 28806,05...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 90,1117 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 203,22 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 80,8883 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,71 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Идея главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о введении санкций ЕС в отношении консорциума Nord Stream 2 направлена на недопущение каких-либо инвестиций в этот проект, заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью. "Да, Nord Stream 2 на данной стадии не... "Да, Nord Stream 2 на данной стадии не... читать дальше

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АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ, Дагестан) исключен из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2025-2027 годы. Такая информация содержится в тексте поправок к проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму. Документ размещен в электронной... читать дальше

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Производство сельхозпродукции в РФ в этом году может увеличиться на 4,4%, говорится в макропрогнозе Минэкономразвития, внесенном в Госдуму в бюджетном пакете документов. В 2024 году сельхозпроизводство, по данным Росстата, снизилось на 3,2%. По прогнозу, в 2026 и в... По прогнозу, в 2026 и в... читать дальше

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