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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1646 руб.
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12 мая 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1646 руб.
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12 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,64 коп. и составил 11,1646 руб. Минимальный курс юаня составил 11,116 руб., максимальный - 11,236 руб. Было заключено 29829 сделок. Объем торгов составил 28806,05 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,116 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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