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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 13 мая в размере 90,1117 руб.
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12 мая 2025 года 18:00

ЦБ РФ установил курс евро с 13 мая в размере 90,1117 руб.

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12 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 90,1117 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 203,22 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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