Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2936 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,201 руб., максимальный - 11,3675 руб. Было заключено 15293 сделки. Объем торгов составил 17373,54 млн руб., что на 80% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2375 руб. за юань.

8 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,74 коп. и составил 11,2936 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52724,797 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 603,851 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,74 коп. и составил 11,2936 руб. Минимальный курс юаня составил 11,201 руб., максимальный - 11,3675 руб. Было заключено 15293 сделки. Объем торгов составил 17373,54... Минимальный курс юаня составил 11,201 руб., максимальный - 11,3675 руб. Было заключено 15293 сделки. Объем торгов составил 17373,54...

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Темпы роста нефтяных котировок продолжают нарастать в течение четверга, рынок более чем компенсировал падение предыдущего дня. Позитивное настроение на рынке поддерживают ожидания улучшения ситуации в мировой торговле. США и Великобритания планируют в четверг подписать... Позитивное настроение на рынке поддерживают ожидания улучшения ситуации в мировой торговле. США и Великобритания планируют в четверг подписать... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру немного замедлил подъем после завершения успешных переговоров глав России и Китая о взаимовыгодном сотрудничестве стран, игроки предпочли зафиксировать часть прибыли перед длительными выходными; поддержку оказывает подросшая нефть. К 17:45 мск... К 17:45 мск... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в четверг с позитивным настроением. В том числе его поддержала новость о том, что США и Великобритания в четверг подпишут торговое соглашение, сообщает Trading Economcis. Это позволит снизить импортные пошлины на ряд... читать дальше

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"Росатом" хочет вернуть США ядерное топливо, которое находится на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, четыре из шести энергоблоков с топливом на ЗАЭС - американской сборки. "Собственно, оно (топливо) нам не нужно, но... "Собственно, оно (топливо) нам не нужно, но... читать дальше

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Россия и Китай намерены углублять сотрудничество по укреплению глобальной стратегической стабильности Россия и Китай намерены углублять сотрудничество по вопросам поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности и противодействовать общим угрозам. "Стороны намерены продолжать самым активным образом наращивать координацию своих подходов и углублять... "Стороны намерены продолжать самым активным образом наращивать координацию своих подходов и углублять... читать дальше

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Производительность труда в США в первом квартале снизилась на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, в то время как стоимость рабочей силы увеличилась на 5,7%, по предварительным данным министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,06 пункта (0,814%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2856,15 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2873,66 (+1,43%) пункта,... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 13 тыс. - до 228 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения до 230 тыс. по сравнению с... Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения до 230 тыс. по сравнению с... читать дальше

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Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB Ltd. получил разрешение на продажу российского бизнеса. АО "Концепт-Инвест" получило разрешение на покупку 100% долей ООО "АББ", говорится в распоряжении президента РФ Владимира Путина № 157-рп от 8... АО "Концепт-Инвест" получило разрешение на покупку 100% долей ООО "АББ", говорится в распоряжении президента РФ Владимира Путина № 157-рп от 8... читать дальше

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Россия и Китай планируют продолжить сотрудничество по созданию дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета, оно не прекращалось, заявил "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Отвечая на вопрос о том, может ли РФ вернуться к кооперации с КНР по созданию... читать дальше

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Американская нефтяная компания ConocoPhillips в первом квартале увеличила чистую прибыль на 11,7%, при этом скорректированный показатель превысил прогноз. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $2,849 млрд, или $2,23 в расчете на... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $2,849 млрд, или $2,23 в расчете на... читать дальше

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Банк Англии улучшил прогноз роста ВВП Великобритании в 2025 году до 1% с ожидавшихся в феврале 0,75%, говорится в коммюнике по итогам майского заседания. Между тем прогноз подъема экономики в 2026 год был ухудшен до 1,25% с 1,5%. Оценка увеличения ВВП в 2027 году... Между тем прогноз подъема экономики в 2026 год был ухудшен до 1,25% с 1,5%. Оценка увеличения ВВП в 2027 году... читать дальше

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Поставки энергоресурсов из России в Китай в 2025 году будут выше, чем в прошлом году, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "По углю чуть ниже, по газу точно будем выше, потому что выходим на контрактные обязательства по "Силе Сибири", по СПГ тоже выше. Суммарно по... читать дальше

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Банк Англии вновь указал на существенный прогресс в вопросе замедления инфляции за последние два года на фоне ограничительной денежно-кредитной политики и ослабления прошлых внешних шоков, говорится в коммюнике регулятора по итогам майского заседания. Потребительские... Потребительские... читать дальше

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