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Россия и Китай намерены углублять сотрудничество по укреплению глобальной стратегической стабильности
08 мая 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2936 руб.
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8 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,74 коп. и составил 11,2936 руб. Минимальный курс юаня составил 11,201 руб., максимальный - 11,3675 руб. Было заключено 15293 сделки. Объем торгов составил 17373,54 млн руб., что на 80% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2375 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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