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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 мая в размере 80,8612 руб., евро - 92,1439 руб.
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08 мая 2025 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 мая в размере 80,8612 руб., евро - 92,1439 руб.
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8 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 80,8612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,32 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 92,1439 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,70 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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