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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1862 руб.
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07 мая 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1862 руб.

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7 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,02 коп. и составил 11,1862 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1235 руб., максимальный - 11,245 руб. Была заключена 50021 сделка. Объем торгов составил 78350,26 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,195 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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