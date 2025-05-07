Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1482 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0925 руб., максимальный - 11,2115 руб. Было заключено 10479 сделок. Объем торгов составил 18308,86 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1635 руб. за юань.

7 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,75 коп. и составил 11,1482 руб.

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Ford Motor повышает цены на автомобили, произведенные в Мексике, на фоне пошлин на импорт машин в США в 25%. Как пишет Bloomberg со ссылкой на письмо компании американским автодилерам, подъем цен составит до $2 тыс. и коснется пикапов Maverick, внедорожников Bronco... Как пишет Bloomberg со ссылкой на письмо компании американским автодилерам, подъем цен составит до $2 тыс. и коснется пикапов Maverick, внедорожников Bronco... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 14 мая составит 1 тыс. 755,9 рубля за тонну, что близко к показателю, который действует до этой даты - 1 тыс. 758,2 тыс. рубля за тонну, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень в очередной раз будет нулевой, на кукурузу - снизится до... читать дальше

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Объем промышленного производства в ФРГ в марте увеличился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали его роста на 0,8%, по данным Trading Economics. Мартовский показатель стал самым высоким c октября... Мартовский показатель стал самым высоким c октября... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 35,37 пункта (1,248%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2868,46 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 13,79 пункта (1,249%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 13,79 пункта (1,249%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Компании России и Китая находятся в активной стадии переговоров, чтобы заключить контракт по строительству газопровода "Сила Сибири 2" из России в Китай, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. "Проработкой контракта (по "Силе Сибири 2") занимаются компании, они в... читать дальше

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Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже утром в четверг; рубль дешевеет на фоне снижения продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России; некоторую поддержку нацвалюте оказывают подрастающие цены на нефть. По итогам первой минуты... По итогам первой минуты... читать дальше

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Рынок акций РФ начал основную сессию на "Московской бирже" ростом индикаторов на 1,1% на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, данных Росстата о замедлении инфляции в России, а также в ожидании геополитических и экономических новостей. Вышедшие... Вышедшие... читать дальше

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Курс доллара США растет к евро, иене и фунту стерлингов утром в четверг. Участники рынка продолжают следить за развитием ситуации в международной торговле, а также оценивают итоги завершившегося в среду заседания Федеральной резервной системы (ФРС). ФРС США в среду... ФРС США в среду... читать дальше

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Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новости компаний и результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне... Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) находится в "хорошем положении" для того, чтобы дождаться большей ясности в том, что касается внешнеторговой политики Белого дома и её влияния на американскую экономику, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в апреле 2025 года увеличилась на 1,1%, до 117,8 трлн рублей на 1 мая, после снижения в марте на 1,0%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов. При этом годовой темп... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 29 апреля по 5 мая снизились на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат) Лидером по росту цен остается лук, подорожавший за неделю на 6,9% (темп роста цен замедлился с 7,5% неделей ранее). Также замедлился... Лидером по росту цен остается лук, подорожавший за неделю на 6,9% (темп роста цен замедлился с 7,5% неделей ранее). Также замедлился... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы закрылись в минусе в среду, инвесторы оценивали корпоративные новости и ждали итогов очередного заседания Федеральной резервной системы США. Розничные продажи в еврозоне в марте уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца,... Розничные продажи в еврозоне в марте уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца,... читать дальше

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Цены на нефть повышаются утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери. Поддержку котировкам оказывают надежды, связанные с предстоящими торговыми переговорами между США и Китаем. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что встретится с... Поддержку котировкам оказывают надежды, связанные с предстоящими торговыми переговорами между США и Китаем. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что встретится с... читать дальше

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Цены на мясо кур за неделю с 29 апреля по 5 мая повысились в РФ на 0,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост цен ускорился - неделей ранее он составлял 0,2%. На мясном рынке также подорожали баранина - на 0,9% (снижение на 0,4% неделей ранее) и... На мясном рынке также подорожали баранина - на 0,9% (снижение на 0,4% неделей ранее) и... читать дальше

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