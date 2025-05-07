ЦБ РФ установил курс евро с 8 мая в размере 92,1439 руб.

7 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 92,1439 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,70 коп.

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Американский производитель промышленных автоматизированных систем Rockwell Automation во втором финансовом квартале снизил чистую прибыль и выручку, однако улучшил годовой прогноз для прибыли, что привело к росту акций компании. Как сообщается в отчетности компании, ее... Как сообщается в отчетности компании, ее... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,75 коп. и составил 11,1482 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0925 руб., максимальный - 11,2115 руб. Было заключено 10479 сделок. Объем торгов составил 18308,86... Минимальный курс юаня составил 11,0925 руб., максимальный - 11,2115 руб. Было заключено 10479 сделок. Объем торгов составил 18308,86...

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Американская ИИ-компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, договорилась о покупке компании Exafunction Inc. примерно за $3 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Exafunction - разработчик инструмента Windsurf (ранее - Codeium), предназначенного для... читать дальше

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Проекты, связанные с различными аспектами взаимодействия в сфере энергетики, обсуждались на переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обсуждение было обстоятельным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,032 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Тем временем товарные запасы... Тем временем товарные запасы... читать дальше

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ЦБ РФ с 8 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8816,91 (+357,73) руб./грамм; на серебро - 85,86 (+1,61) руб./грамм; на платину - 2555,55 (+27,97) руб./грамм; на палладий - 2498,36 (+15,04) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 92,1439 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,70 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 80,8612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,32 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, договор закрепляет особый характер отношений между двумя... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 12.05 по 18.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Банк Англии по итогам майского заседания, которое завершится в четверг, снизит ключевую процентную ставку до 4,25% годовых с 4,5%, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов. Также ожидается, что британский ЦБ объявит о намерении продолжить смягчение... Также ожидается, что британский ЦБ объявит о намерении продолжить смягчение... читать дальше

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Barrick Mining (ранее Barrick Gold) в 1-м квартале 2025 года произвел 758 тыс. унций золота, сообщила компания. Это на 19% меньше уровня января-марта прошлого года, но, отмечает Barrick, соответствует верхней границе квартального прогноза (составлял 700-750 тыс.... Это на 19% меньше уровня января-марта прошлого года, но, отмечает Barrick, соответствует верхней границе квартального прогноза (составлял 700-750 тыс.... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в среду в преддверии подведения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Решение американского ЦБ в отношении процентной ставки станет известно в 21:00 мск среды. Инвесторы почти уверены, что она... Решение американского ЦБ в отношении процентной ставки станет известно в 21:00 мск среды. Инвесторы почти уверены, что она... читать дальше

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Аккредитованные российские ИТ-компании должны до 1 июня подать заявление на подтверждение аккредитации. Как говорится в сообщении Минцифры РФ, с 7 мая на портале Госуслуг открыта форма для подачи заявления на подтверждение ИТ-аккредитации. Ежегодное подтверждение... Как говорится в сообщении Минцифры РФ, с 7 мая на портале Госуслуг открыта форма для подачи заявления на подтверждение ИТ-аккредитации. Ежегодное подтверждение... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 8 по 16 мая ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 8 по 16 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 337 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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