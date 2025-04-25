Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3308 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,299 руб., максимальный - 11,36 руб. Было заключено 28302 сделки. Объем торгов составил 44789,19 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,32 руб. за юань.

25 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,29 коп. и составил 11,3308 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55362,906 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 427,636 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,49 коп. и составил 11,3492 руб. Минимальный курс юаня составил 11,317 руб., максимальный - 11,379 руб. Было заключено 86772 сделки. Объем торгов составил 125503,25... Минимальный курс юаня составил 11,317 руб., максимальный - 11,379 руб. Было заключено 86772 сделки. Объем торгов составил 125503,25...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом после ожидаемого решения Банка России не менять ключевую ставку и смягчения сигнала регулятора до "нейтрального", а также в ожидании новостей по урегулированию российско-украинского конфликта. Индекс МосБиржи, один из основных российских... читать дальше

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Принятая в 2020 г. стратегия "Интер РАО" до 2025 г. с перспективой до 2030 г. сохраняет свою актуальность даже в условиях экономической нестабильности и геополитических потрясений, говорится в проекте годового отчета компании. Показатели 2025 г. сформированы на основе... Показатели 2025 г. сформированы на основе... читать дальше

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Совет директоров "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год руб. в размере 14,68 руб. на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 20 июля. Годовое собрание акционеров "Роснефти" назначено на 30 июня, дата... Годовое собрание акционеров "Роснефти" назначено на 30 июня, дата... читать дальше

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Количество российских кредитных организаций с участием нерезидентов за 2024 год уменьшилось на 9, до 87, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Из зарегистрированных на 1 января 2025 года 353 кредитных организаций каждая четвертая (24,7%) была с участием... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,29 коп. и составил 11,3308 руб. Минимальный курс юаня составил 11,299 руб., максимальный - 11,36 руб. Было заключено 28302 сделки. Объем торгов составил 44789,19 млн... Минимальный курс юаня составил 11,299 руб., максимальный - 11,36 руб. Было заключено 28302 сделки. Объем торгов составил 44789,19 млн...

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Индекс потребительского доверия в США в апреле уменьшился до 52,2 пункта с 57 пунктов месяцем ранее, по окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индекса до 50,8 пункта, и опрошенные Trading... читать дальше

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Акционеры банка "Санкт-Петербург" на годовом собрании приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 29,72 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, говорится в сообщении кредитной организации. На выплату дивидендов банк... читать дальше

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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз экономического роста Молдавии на 2025 год до 0,6%, сообщается в материалах Европейского департамента фонда в рамках проходящей в Вашингтоне весенней сессии группы Всемирного банка и МВФ. В октябре прошлого года МВФ ухудшал... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8808,67 (+116,57) руб./грамм; на серебро - 88,74 (+0,94) руб./грамм; на платину - 2598,95 (+14,99) руб./грамм; на палладий - 2516,57 (+9,86) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 апреля, составляет 82,6549 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,10 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 апреля, составляет 94,3593 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,36 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Phillips 66, одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США, в первом квартале снизила чистую прибыль и зафиксировала скорректированный убыток, который оказался хуже прогнозов рынка. Как сообщается в отчетности компании, чистая... Как сообщается в отчетности компании, чистая... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 28.04 по 04.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Фондовые индексы Dow Jones и Standard & Poor's 500 снижаются в начале торгов в пятницу, Nasdaq перешел к росту. Тем не менее фондовый рынок США завершает неделю в плюсе благодаря активным подъемам в предыдущие сессии - в частности, S&P 500 три дня подряд рос более чем на 1,5%.... читать дальше

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