25 апреля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|март 2025
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|январь 2025
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|март 2025
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2024
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2025
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25 апреля 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55362,906 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 427,636 млрд руб., или на...
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25 апреля 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,49 коп. и составил 11,3492 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,317 руб., максимальный - 11,379 руб. Было заключено 86772 сделки. Объем торгов составил 125503,25...
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25 апреля 2025 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги ростом после ожидаемого решения Банка России не менять ключевую ставку и смягчения сигнала регулятора до "нейтрального", а также в ожидании новостей по урегулированию российско-украинского конфликта. Индекс МосБиржи, один из основных российских... читать дальше
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25 апреля 2025 года 18:39
Принятая в 2020 г. стратегия "Интер РАО" до 2025 г. с перспективой до 2030 г. сохраняет свою актуальность даже в условиях экономической нестабильности и геополитических потрясений, говорится в проекте годового отчета компании.
Показатели 2025 г. сформированы на основе... читать дальше
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25 апреля 2025 года 18:26
Совет директоров "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год руб. в размере 14,68 руб. на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 20 июля.
Годовое собрание акционеров "Роснефти" назначено на 30 июня, дата... читать дальше
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25 апреля 2025 года 18:11
Количество российских кредитных организаций с участием нерезидентов за 2024 год уменьшилось на 9, до 87, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Из зарегистрированных на 1 января 2025 года 353 кредитных организаций каждая четвертая (24,7%) была с участием... читать дальше
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25 апреля 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,29 коп. и составил 11,3308 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,299 руб., максимальный - 11,36 руб. Было заключено 28302 сделки. Объем торгов составил 44789,19 млн...
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25 апреля 2025 года 17:57
Индекс потребительского доверия в США в апреле уменьшился до 52,2 пункта с 57 пунктов месяцем ранее, по окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индекса до 50,8 пункта, и опрошенные Trading... читать дальше
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25 апреля 2025 года 17:48
Акционеры банка "Санкт-Петербург" на годовом собрании приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 29,72 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, говорится в сообщении кредитной организации. На выплату дивидендов банк... читать дальше
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25 апреля 2025 года 17:39
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз экономического роста Молдавии на 2025 год до 0,6%, сообщается в материалах Европейского департамента фонда в рамках проходящей в Вашингтоне весенней сессии группы Всемирного банка и МВФ. В октябре прошлого года МВФ ухудшал... читать дальше
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25 апреля 2025 года 17:30
ЦБ РФ с 26 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8808,67 (+116,57) руб./грамм; на серебро - 88,74 (+0,94) руб./грамм; на платину - 2598,95 (+14,99) руб./грамм; на палладий - 2516,57 (+9,86) руб./грамм.
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25 апреля 2025 года 17:26
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 апреля, составляет 82,6549 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,10 коп.
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25 апреля 2025 года 17:26
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 апреля, составляет 94,3593 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,36 коп.
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25 апреля 2025 года 17:26
Phillips 66, одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США, в первом квартале снизила чистую прибыль и зафиксировала скорректированный убыток, который оказался хуже прогнозов рынка.
Как сообщается в отчетности компании, чистая... читать дальше
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25 апреля 2025 года 17:15
В течение ближайшей недели с 28.04 по 04.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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25 апреля 2025 года 17:15
Фондовые индексы Dow Jones и Standard & Poor's 500 снижаются в начале торгов в пятницу, Nasdaq перешел к росту. Тем не менее фондовый рынок США завершает неделю в плюсе благодаря активным подъемам в предыдущие сессии - в частности, S&P 500 три дня подряд рос более чем на 1,5%.... читать дальше
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