Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3941 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,464 руб. Было заключено 78890 сделок. Объем торгов составил 100928,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,354 руб. за юань.

24 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,91 коп. и составил 11,3941 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54935,270 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 521,644 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,91 коп. и составил 11,3941 руб. Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,464 руб. Было заключено 78890 сделок. Объем торгов составил 100928,19 млн... Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,464 руб. Было заключено 78890 сделок. Объем торгов составил 100928,19 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики индикаторов на фоне сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, волатильны были цены на нефть. В Азии в четверг наблюдалась... В Азии в четверг наблюдалась... читать дальше

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ЦБ РФ сохранил значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам и займам на III квартал 2025 года, оставил неизменными значения макропруденциальных надбавок, говорится в сообщении регулятора. ЦБ отмечает снижение доли выдаваемых... ЦБ отмечает снижение доли выдаваемых... читать дальше

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Банк России установил макропруденциальные лимиты по целевым и нецелевым автокредитам на третий квартал 2025 года, говорится в пресс-релизе регулятора. Для автокредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) в диапазоне 50-80% лимит составит 20% как для банков, так и для... Для автокредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) в диапазоне 50-80% лимит составит 20% как для банков, так и для... читать дальше

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Минцифры РФ обсуждает с заинтересованными ведомствами подготовку правил построения сетей 5G и сертификации соответствующего оборудования, рассчитывает до конца года урегулировать вопрос с принятием этих документов, сообщил директор департамента государственного регулирования... читать дальше

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Российские банки справятся с увеличением антициклической надбавки с 1 июля 2025 года с 0,25% до 0,5%, ЦБ решил сохранить график установления этого норматива, говорится в сообщении регулятора. "С учетом роста запаса капитала у отдельных банков и снижения Банком России в... "С учетом роста запаса капитала у отдельных банков и снижения Банком России в... читать дальше

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Банк России установил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ипотечным кредитам на третий квартал 2025 года, говорится в сообщении регулятора. ЦБ получил полномочия устанавливать МПЛ по ипотеке для ограничения доли высокорискованных кредитов в выдачах с 1 апреля... ЦБ получил полномочия устанавливать МПЛ по ипотеке для ограничения доли высокорискованных кредитов в выдачах с 1 апреля... читать дальше

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Американская Freeport-McMoRan Inc., один из крупнейших мировых производителей меди и золота, сократила чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 25,5%, при этом ее выручка оказалась выше ожиданий аналитиков. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в... Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в... читать дальше

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Удвоение капитализации российского фондового рынка требует проведения IPO на сумму 1,28 трлн руб. ежегодно, что в сумме дало бы необходимые для решения общей задачи 8 трлн руб. от первичных размещений в период 2025-2030 гг., подсчитали в НАУФОР. Согласно опубликованному... Согласно опубликованному... читать дальше

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Владельцем 50% сервиса объявлений "Авито" стала компания под управлением РСХБ, говорится в совместном пресс-релизе банка, "Авито" и Kismet Capital Group. Параметры сделки, которая была закрыта в апреле, не раскрываются. Указано, что она была совершена в рамках... Параметры сделки, которая была закрыта в апреле, не раскрываются. Указано, что она была совершена в рамках... читать дальше

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Совет директоров МТС-банка утвердил параметры допэмиссии: банк может увеличить уставный капитал на 3,46 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 6 млн 925 тыс. дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей, свидетельствуют материалы кредитной... читать дальше

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Контейнерооборот морских портов РФ в первом квартале 2025 года составил 1,377 млн TEU, что на 2,5% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, говорится в аналитическом обзоре "Морцентра-ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было... В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,88 коп. и составил 11,3837 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3265 руб., максимальный - 11,455 руб. Было заключено 15504 сделки. Объем торгов составил 28485,32... Минимальный курс юаня составил 11,3265 руб., максимальный - 11,455 руб. Было заключено 15504 сделки. Объем торгов составил 28485,32...

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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2025 году на уровне 5,9%, в 2026 году - 5,8%, говорится в заключительном заявлении миссии МВФ по итогам консультаций по статье IV устава фонда. Как сообщалось, в октябре 2024 года МВФ прогнозировал... Как сообщалось, в октябре 2024 года МВФ прогнозировал... читать дальше

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Американский железнодорожный оператор Union Pacific Corp. в первом квартале 2025 года зафиксировал чистую прибыль и выручку на уровне того же периода годом ранее. Как говорится в пресс-релизе Union Pacific, чистая прибыль в январе-марте составила $1,63 млрд, или $2,7 на... Как говорится в пресс-релизе Union Pacific, чистая прибыль в январе-марте составила $1,63 млрд, или $2,7 на... читать дальше

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