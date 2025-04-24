Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3837 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3265 руб., максимальный - 11,455 руб. Было заключено 15504 сделки. Объем торгов составил 28485,32 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3795 руб. за юань.

24 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,88 коп. и составил 11,3837 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54935,270 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 521,644 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,91 коп. и составил 11,3941 руб. Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,464 руб. Было заключено 78890 сделок. Объем торгов составил 100928,19 млн... Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,464 руб. Было заключено 78890 сделок. Объем торгов составил 100928,19 млн...

.

Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики индикаторов на фоне сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, волатильны были цены на нефть. В Азии в четверг наблюдалась... В Азии в четверг наблюдалась... читать дальше

.

ЦБ РФ сохранил значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам и займам на III квартал 2025 года, оставил неизменными значения макропруденциальных надбавок, говорится в сообщении регулятора. ЦБ отмечает снижение доли выдаваемых... ЦБ отмечает снижение доли выдаваемых... читать дальше

.

Банк России установил макропруденциальные лимиты по целевым и нецелевым автокредитам на третий квартал 2025 года, говорится в пресс-релизе регулятора. Для автокредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) в диапазоне 50-80% лимит составит 20% как для банков, так и для... Для автокредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) в диапазоне 50-80% лимит составит 20% как для банков, так и для... читать дальше

.

Минцифры РФ обсуждает с заинтересованными ведомствами подготовку правил построения сетей 5G и сертификации соответствующего оборудования, рассчитывает до конца года урегулировать вопрос с принятием этих документов, сообщил директор департамента государственного регулирования... читать дальше

.

Российские банки справятся с увеличением антициклической надбавки с 1 июля 2025 года с 0,25% до 0,5%, ЦБ решил сохранить график установления этого норматива, говорится в сообщении регулятора. "С учетом роста запаса капитала у отдельных банков и снижения Банком России в... "С учетом роста запаса капитала у отдельных банков и снижения Банком России в... читать дальше

.

Банк России установил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ипотечным кредитам на третий квартал 2025 года, говорится в сообщении регулятора. ЦБ получил полномочия устанавливать МПЛ по ипотеке для ограничения доли высокорискованных кредитов в выдачах с 1 апреля... ЦБ получил полномочия устанавливать МПЛ по ипотеке для ограничения доли высокорискованных кредитов в выдачах с 1 апреля... читать дальше

.

Американская Freeport-McMoRan Inc., один из крупнейших мировых производителей меди и золота, сократила чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 25,5%, при этом ее выручка оказалась выше ожиданий аналитиков. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в... Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в... читать дальше

.

Удвоение капитализации российского фондового рынка требует проведения IPO на сумму 1,28 трлн руб. ежегодно, что в сумме дало бы необходимые для решения общей задачи 8 трлн руб. от первичных размещений в период 2025-2030 гг., подсчитали в НАУФОР. Согласно опубликованному... Согласно опубликованному... читать дальше

.

Владельцем 50% сервиса объявлений "Авито" стала компания под управлением РСХБ, говорится в совместном пресс-релизе банка, "Авито" и Kismet Capital Group. Параметры сделки, которая была закрыта в апреле, не раскрываются. Указано, что она была совершена в рамках... Параметры сделки, которая была закрыта в апреле, не раскрываются. Указано, что она была совершена в рамках... читать дальше

.

Совет директоров МТС-банка утвердил параметры допэмиссии: банк может увеличить уставный капитал на 3,46 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 6 млн 925 тыс. дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей, свидетельствуют материалы кредитной... читать дальше

.

Контейнерооборот морских портов РФ в первом квартале 2025 года составил 1,377 млн TEU, что на 2,5% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, говорится в аналитическом обзоре "Морцентра-ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было... В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,88 коп. и составил 11,3837 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3265 руб., максимальный - 11,455 руб. Было заключено 15504 сделки. Объем торгов составил 28485,32... Минимальный курс юаня составил 11,3265 руб., максимальный - 11,455 руб. Было заключено 15504 сделки. Объем торгов составил 28485,32...

.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2025 году на уровне 5,9%, в 2026 году - 5,8%, говорится в заключительном заявлении миссии МВФ по итогам консультаций по статье IV устава фонда. Как сообщалось, в октябре 2024 года МВФ прогнозировал... Как сообщалось, в октябре 2024 года МВФ прогнозировал... читать дальше

.

Американский железнодорожный оператор Union Pacific Corp. в первом квартале 2025 года зафиксировал чистую прибыль и выручку на уровне того же периода годом ранее. Как говорится в пресс-релизе Union Pacific, чистая прибыль в январе-марте составила $1,63 млрд, или $2,7 на... Как говорится в пресс-релизе Union Pacific, чистая прибыль в январе-марте составила $1,63 млрд, или $2,7 на... читать дальше

.