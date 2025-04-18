Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6240,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3025,44 млрд руб.

18 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 апреля составили по Российской Федерации 6240,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6027,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6197,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5961,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 апреля составили 3025,44 млрд руб. против 3009,2499900000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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