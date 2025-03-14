Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 746,2 млрд руб.

14 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 746,2 млрд руб.

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РФ в январе этого года экспортировала более 6,5 тыс. тонн свежих и мороженых крабов, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов. Основным покупателем стал Китай, на... Основным покупателем стал Китай, на... читать дальше

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В 4-м квартале 2024 г. тайваньский производитель электроники Foxconn Technology Group сократил чистую прибыль на 13% - до 46,33 млрд новых тайваньских долларов ($1,4 млрд), сообщается в пресс-релизе компании. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали... Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали... читать дальше

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Банк России понизил прогноз по необеспеченному потребительскому кредитованию на 2025 год, не исключает его снижения на 1% или рост на 4%. Такие данные приводятся в аналитическом обзоре ЦБ по банковскому сектору за четвертый квартал 2024 года. "По-прежнему полагаем, что... "По-прежнему полагаем, что... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 7 марта 18 трлн 086,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 28 февраля денежная база в России равнялась 18 трлн 072,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,08%, или на 13,5 млрд... На 28 февраля денежная база в России равнялась 18 трлн 072,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,08%, или на 13,5 млрд... читать дальше

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4 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-916 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8295% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,78% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,78% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Почтовая служба США (U.S. Postal Service, USPS) сократит 10 тыс. работников, сообщает Associated Press со ссылкой на письмо, направленное членам Конгресса генеральным почтмейстером Луисом Деджоем. Сокращение планируется реализовать в течение 30 дней в рамках программы... Сокращение планируется реализовать в течение 30 дней в рамках программы... читать дальше

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ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2025 год до 3-3,5 трлн рублей с 2,7-3,2 трлн рублей ранее, говорится в аналитическом обзоре регулятора. Банки в 2024 году получили рекордные 3,8 трлн рублей прибыли. Банки в 2024 году получили рекордные 3,8 трлн рублей прибыли. ЦБ прогнозирует, что прибыль... ЦБ прогнозирует, что прибыль... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в феврале 2025 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,8% в годовом выражении после роста на 1,7% в январе, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. По сравнению с январем... читать дальше

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Итальянский электроэнергетический концерн Enel увеличил чистую прибыль в 2024 году в 2 раза, однако его выручка снизилась на 17%. Как говорится в пресс-релизе Enel, чистая прибыль в минувшем году составила 7,02 млрд евро по сравнению с 3,44 млрд евро в 2023 году. Рост... Как говорится в пресс-релизе Enel, чистая прибыль в минувшем году составила 7,02 млрд евро по сравнению с 3,44 млрд евро в 2023 году. Рост... читать дальше

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Совкомбанк в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО на 19% - до 77 млрд рублей по сравнению с 95 млрд рублей прибыли в 2023 году, говорится в сообщении банка. Снижение прибыли в 2024 году связано с разовыми доходами, полученными в 2023 году. Также на прибыль 2024 года... читать дальше

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По итогам 2024 года официальный дистрибьютор запчастей "АвтоВАЗа" в России и за рубежом - АО "Лада Имидж" - увеличил выручку на 19%, до 40,4 млрд рублей, получив прибыль после крупного убытка в позапрошлом году, говорится в отчетности компании. Себестоимость продаж... Себестоимость продаж... читать дальше

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Более 1,5 млн кв.м недвижимости ввели в Москве в эксплуатацию за первые два месяца года, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства. "За январь-февраль этого года в городе за счет бюджетных и внебюджетных средств построено... "За январь-февраль этого года в городе за счет бюджетных и внебюджетных средств построено... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 51 пункта (1,634%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3172,57 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 18,55 пункта (1,634%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 18,55 пункта (1,634%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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США изучают возможности сотрудничества с "Газпромом" в глобальных проектах, что потенциально может проложить путь к более тесным связям с Россией и мирному соглашению по Украине, пишет Bloomberg, ссылаясь на российские и европейские источники из числа официальных... читать дальше

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В феврале 2025 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,3% по сравнению с тем же месяцем 2024 года после такого же повышения месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше

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Китайский юань понижается в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется в ожидании значимого прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8185 руб. (-1,15 коп. к уровню предыдущего закрытия).... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8185 руб. (-1,15 коп. к уровню предыдущего закрытия)....

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