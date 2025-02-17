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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 18 февраля в размере 95,8048 руб.
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17 февраля 2025 года 16:52

ЦБ РФ установил курс евро с 18 февраля в размере 95,8048 руб.

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17 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 95,8048 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,72 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Оценка включает чистый долг на $1,4 млрд.

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"Так, в рамках 302 проектов КРТ,...    читать дальше
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На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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