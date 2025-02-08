ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 февраля в размере 97,2762 руб., евро - 101,2243 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 101,2243 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,92 коп.

8 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 97,2762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,58 коп.

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В Москве в рамках реновации на месте расселенных домов старого жилфонда в девяти административных округах возведено 36 новостроек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "Семь домов на месте старых зданий... "Семь домов на месте старых зданий... читать дальше

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Страны Балтии завершили в воскресенье синхронизацию электросистем с континентальной европейской электросетью. "Синхронизация позволяет странам Балтии управлять своими электросетями в тесном сотрудничестве со всеми другими странами континентальной Европы, со стабильным и надежным... читать дальше

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За 2024 год в рамках Московской программы раздельного накопления отходов было собрано 1,65 млн тонн вторсырья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Только в прошлом году собрано 1,65 млн тонн вторсырья. В рейтинге Российского экологического оператора столица в третий раз заняла... читать дальше

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Условия оформления льготной ипотеки в России улучшатся, прогнозируют в крупнейших кредитных организациях. Это станет возможным, поскольку Минфин с февраля решил поменять условия компенсаций для банков, пишут "Известия". Дело в том, что игроки рынка выдают, например,... Дело в том, что игроки рынка выдают, например,... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником - Днем работника гражданской авиации, сообщается в воскресенье на сайте правительства. "Ваш самоотверженный труд, компетентность, верность своему... "Ваш самоотверженный труд, компетентность, верность своему... читать дальше

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. "По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много... "По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много... читать дальше

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В январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года интерес к новым машинам увеличился на 42,4%, а предложение на них - на 50,4%, свидетельствуют данные эксперты "Авито Авто". При этом средняя цена осталась практически неизменной и составила 2 960 000 рублей. По... По... читать дальше

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Правительство РФ приняло решение не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещено в субботу на официальном портале правовой информации. "Принять предложение... "Принять предложение... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 97,2762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,58 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 101,2243 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 101,2243 руб. По сравнению с...

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В прошлом году 52 проекта комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 555 га перешли в стадию активной реализации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он отметил, что большую часть территорий –... Он отметил, что большую часть территорий –... читать дальше

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В Туркменистане в 2024 году был рост в промышленном секторе, добыто более 77,6 млрд кубометров природного газа и свыше 8,3 млн тонн нефти, сообщает в субботу газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на председателя Государственного комитета по статистике Довлетгелди... читать дальше

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Вопросам технологического лидерства уделено особое внимание при формировании бюджета, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя ученых и исследователей с Днем российской науки. "На финансирование достижения этих целей в совокупном объеме заложено около... "На финансирование достижения этих целей в совокупном объеме заложено около... читать дальше

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о поправках ко второму чтению законопроекта о "периоде охлаждения", предусматривающих дополнительные меры по борьбе с мошенниками. "Если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего... "Если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего... читать дальше

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Страны Балтии отключили в субботу свои электросистемы от энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия - Россия - Эстония - Латвия - Литва) и перешли на работу в изолированном (островном) режиме. "Процесс отключения от российского частотного диапазона начался около 6 утра,... "Процесс отключения от российского частотного диапазона начался около 6 утра,... читать дальше

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Взаимная торговля продукцией АПК между РФ и Киргизией за 11 месяцев 2024 года увеличилась на 6%, сообщает Минсельхоз по итогам встречи замминистра сельского хозяйства Максима Титова с замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии... читать дальше

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании кабинета министров подвел итоги прошлого года и обозначил перспективные планы на 2025 год. В числе главных итогов 2024 года глава государства обозначил сохранение высоких темпов развития экономики,... читать дальше

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