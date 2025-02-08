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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 февраля в размере 97,2762 руб., евро - 101,2243 руб.
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08 февраля 2025 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 февраля в размере 97,2762 руб., евро - 101,2243 руб.

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8 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 97,2762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,58 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 101,2243 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,92 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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