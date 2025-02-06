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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,0689 руб.
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06 февраля 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,0689 руб.
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6 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,23 коп. и составил 13,0689 руб. Минимальный курс юаня составил 12,8385 руб., максимальный - 13,299 руб. Было заключено 84187 сделок. Объем торгов составил 137580,45 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,2425 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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