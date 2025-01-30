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30 января 2025 года 17:40

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 января

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30 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 31 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8685,02 (+13,3) руб./грамм; на серебро - 95,92 (+0,91) руб./грамм; на платину - 2987,12 (+28,17) руб./грамм; на палладий - 3012,33 (-9,65) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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