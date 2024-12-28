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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,4632 руб.
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28 декабря 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,4632 руб.

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28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,70 коп. и составил 13,4632 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,335 руб., максимальный - 13,6995 руб. Было заключено 58424 сделки. Объем торгов составил 104387,98 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,6735 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Компании упоминаемые в новости:    Росстат

 
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