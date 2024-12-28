Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,4632 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,335 руб., максимальный - 13,6995 руб. Было заключено 58424 сделки. Объем торгов составил 104387,98 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,6735 руб. за юань.

28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,70 коп. и составил 13,4632 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в субботу составила 51801,132 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 533,942 млрд руб., или на...

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Рост ВВП РФ в ноябре 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3,6% в годовом сравнении после повышения на 3,2% в октябре, также на 3,2% в сентябре, на 2,6% в августе, на 3,5% в июле, на 3,2% в июне, 4,7% в мае, на 4,6% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и на... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в октябре 2024 года составил в годовом сравнении 7,2% после увеличения показателя на 8,4% в сентябре, на 7,7% в августе, на 8,1% в июле, на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в декабре впервые за 2024 год ушел в отрицательную зону, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3 процентного пункта до минус 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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Безработица в России в ноябре 2024 года составила 2,3%, что соответствует достигнутому в октябре историческому минимуму (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), следует из материалов, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Предыдущее минимальное... Предыдущее минимальное... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,70 коп. и составил 13,4632 руб. Минимальный курс юаня составил 13,335 руб., максимальный - 13,6995 руб. Было заключено 58424 сделки. Объем торгов составил 104387,98... Минимальный курс юаня составил 13,335 руб., максимальный - 13,6995 руб. Было заключено 58424 сделки. Объем торгов составил 104387,98...

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в ноябре 2024 года вырос на 3,7% в годовом выражении после роста на 3,5% в октябре, 3,1% в сентябре, 1,5% в августе, 4,0% в июле, 3,1% в июне, 7,1% в мае, 6,3% в апреле, 5,6% в марте, 9,8% в феврале и... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом по индексу МосБиржи на фоне подорожавшей на этой неделе нефти и ожиданий новогодних праздников. Индекс РТС незначительно снизился на фоне ослабления рубля. В США в пятницу индексы акций опустились на 0,8-1,5% во главе с Nasdaq... В США в пятницу индексы акций опустились на 0,8-1,5% во главе с Nasdaq... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вносит в Уголовный кодекс (УК) норму о возможности введения механизма защиты подставных лиц в компаниях в обмен на их сотрудничество с правоохранительными органами. Законопроект (N810023-8) размещен в электронной базе данных... читать дальше

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ФАС России предложила ввести метод эталонов затрат в теплоснабжении. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov. ФАС считает необходимым на первоначальном этапе распространить метод эталонов для одной из составляющих тарифов на... ФАС считает необходимым на первоначальном этапе распространить метод эталонов для одной из составляющих тарифов на... читать дальше

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Утвержден бюджет Союзного государства на 2025 год, соответствующее решение принято Высшим государственным советом СГ, сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Решением лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина... "Решением лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина... читать дальше

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Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которому тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2025 года повышаются в среднем на 9,9%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 13 января 2025 года снизится на 8,9%, до 4 тыс. 346,1 рубля с нынешней 4 тыс. 768,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз. Нынешняя ставка действует по 12 января включительно. Пошлина на ячмень снизится до 2 тыс. 220,1 рубля с 2... Пошлина на ячмень снизится до 2 тыс. 220,1 рубля с 2... читать дальше

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Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 октября 2024 года повышена до $309,1 млрд (15% ВВП за последние 12 месяцев), предварительно он оценивался в $293,4 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ. В третьем квартале 2024 года долг... В третьем квартале 2024 года долг... читать дальше

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