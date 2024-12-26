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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,4685 руб.
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26 декабря 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,4685 руб.
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26 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,70 коп. и составил 13,4685 руб. Минимальный курс юаня составил 13,4 руб., максимальный - 13,519 руб. Было заключено 61103 сделки. Объем торгов составил 123861,6 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,4 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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26 декабря 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,70 коп. и составил 13,4685 руб. Минимальный курс юаня составил 13,4 руб., максимальный - 13,519 руб. Было заключено 61103 сделки. Объем торгов составил 123861,6 млн...
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