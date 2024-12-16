Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 7823 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3465,57 млрд руб.

16 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 декабря составили по Российской Федерации 7823 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7462,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6532,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6213,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 декабря составили 3465,57 млрд руб. против 3510,9695 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.