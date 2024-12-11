Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,8705 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,657 руб., максимальный - 14,05 руб. Было заключено 18072 сделки. Объем торгов составил 33167,5 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,9445 руб. за юань.

11 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,50 коп. и составил 13,8705 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46373,135 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 390,178 млрд руб., или на...

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Цены на сливочное масло в РФ в ноябре выросли на 5%, сообщил Росстат в среду. Рост цен замедлился, в октябре он составлял 6,6%. С начала года сливочное масло подорожало на 32,1%, в годовом выражении- на 34,1%. Рост цен замедлился, в октябре он составлял 6,6%. С начала года сливочное масло подорожало на 32,1%, в годовом выражении- на 34,1%. Росстат отмечает рост цен и на другие молочные... Росстат отмечает рост цен и на другие молочные... читать дальше

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Цены на новые легковые автомобили иностранных брендов в РФ с 3 по 9 декабря выросли на 1,02%, сообщил Росстат Согласно данным ведомства об индексе потребительских цен, с начала года иномарки подорожали на 2,01% Согласно данным ведомства об индексе потребительских цен, с начала года иномарки подорожали на 2,01% Цена на новые российские легковые автомобили с 3... Цена на новые российские легковые автомобили с 3... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 3 по 9 декабря выросли на 3,2%, сообщил Росстат в среду. Рост цен продолжает замедляться. На минувшей неделе он составлял 3,6%, на предыдущей - 3,8%. Рост цен продолжает замедляться. На минувшей неделе он составлял 3,6%, на предыдущей - 3,8%. Лидерами по темпам недельного роста цен по-прежнему остаются... Лидерами по темпам недельного роста цен по-прежнему остаются... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,47 коп. и составил 13,8923 руб. Минимальный курс юаня составил 13,6655 руб., максимальный - 14,061 руб. Было заключено 80212 сделок. Объем торгов составил 101427,21... Минимальный курс юаня составил 13,6655 руб., максимальный - 14,061 руб. Было заключено 80212 сделок. Объем торгов составил 101427,21...

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Цены на красную икру в РФ в ноябре выросли на 5,4%, сообщил Росстат в среду. Темпы роста существенно замедлились: в октябре они составляли 11,8%, в сентябре - 12,6%. Цены на охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород выросли на 3,3%, мороженую... Темпы роста существенно замедлились: в октябре они составляли 11,8%, в сентябре - 12,6%. Цены на охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород выросли на 3,3%, мороженую... читать дальше

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Росстат в среду одновременно опубликовал данные по недельной динамике цен с 3 по 9 декабря. Инфляция в РФ с 3 по 9 декабря составила 0,48% после 0,50% с 26 ноября по 2 декабря, 0,36% с 19 по 25 ноября, 0,37% с 12 по 18 ноября. Инфляция в РФ с 3 по 9 декабря составила 0,48% после 0,50% с 26 ноября по 2 декабря, 0,36% с 19 по 25 ноября, 0,37% с 12 по 18 ноября. С начала месяца рост цен к 9... С начала месяца рост цен к 9... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в России со 2 по 9 декабря продолжил постепенное ускорение, составив 0,48% после 0,38% с 26 ноября по 2 декабря, 0,35% с 19 по 25 ноября и 0,3% с 12 по 18 ноября, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены к 9 декабря... По отношению к началу года цены к 9 декабря... читать дальше

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале 2024 года уменьшилась до 11,8 млн человек с 13,8 млн человек в III квартале 2023 года, сообщил в среду Росстат. Уровень бедности в РФ в III квартале 2024 года снизился до 8,0% с 9,4% в III... Уровень бедности в РФ в III квартале 2024 года снизился до 8,0% с 9,4% в III... читать дальше

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Рынок акций завершил торги резким снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-3,53% на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти. Игроки также ожидали выхода данных Росстата по инфляции, которые могут повлиять на решение ЦБ РФ по дальнейшей монетарной... читать дальше

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Продажа зерна из государственного интервенционного фонда РФ, остановившаяся с 16 ноября, продолжится 17 и 18 декабря. Как сообщает Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московская биржа), на эти дни сформированы сводные ведомости аукционов. Как сообщает Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московская биржа), на эти дни сформированы сводные ведомости аукционов. Товарные... Товарные... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1425 тыс. баррелей - до 421,95 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5086 тыс. баррелей и составили 219,689 млн... читать дальше

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Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil рассчитывает к 2030 году нарастить среднесуточную добычу углеводородов до 5,4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщается в презентационных материалах корпоративного плана. Как сообщалось, в январе-сентябре... Как сообщалось, в январе-сентябре... читать дальше

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Постпреды стран ЕС достигли согласия по новому антироссийскому санкционному пакету, сообщили в среду в венгерском председательстве. "Постпреды только что согласовали 15-й пакет санкций", - указано в сообщении председательства в соцсети Х. "Постпреды только что согласовали 15-й пакет санкций", - указано в сообщении председательства в соцсети Х. В сообщении... В сообщении... читать дальше

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"Транснефть" с 1 января 2025 года существенно повысит тарифы на длительное хранение нефтепродуктов. Согласно информации на сайте трубопроводной монополии, тариф за хранение тонны нефтепродуктов с 31 по 40 сутки будет установлен в пятикратном размере от тарифа,... Согласно информации на сайте трубопроводной монополии, тариф за хранение тонны нефтепродуктов с 31 по 40 сутки будет установлен в пятикратном размере от тарифа,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,50 коп. и составил 13,8705 руб. Минимальный курс юаня составил 13,657 руб., максимальный - 14,05 руб. Было заключено 18072 сделки. Объем торгов составил 33167,5 млн... Минимальный курс юаня составил 13,657 руб., максимальный - 14,05 руб. Было заключено 18072 сделки. Объем торгов составил 33167,5 млн...

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