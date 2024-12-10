Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,6576 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,533 руб., максимальный - 13,912 руб. Было заключено 129693 сделки. Объем торгов составил 175911,93 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,7 руб. за юань.

10 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,67 коп. и составил 13,6576 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46763,313 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 514,359 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,67 коп. и составил 13,6576 руб. Минимальный курс юаня составил 13,533 руб., максимальный - 13,912 руб. Было заключено 129693 сделки. Объем торгов составил 175911,93... Минимальный курс юаня составил 13,533 руб., максимальный - 13,912 руб. Было заключено 129693 сделки. Объем торгов составил 175911,93...

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Рынок акций завершил торги снижением. В то время как внешние фондовые площадки подали смешанные сигналы; фактором давления остаются ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ в декабре. В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский... В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 11 декабря, выросли в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 0,98%, до 1821,19 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 4,38%, до 1840,62 руб./МВт.ч,... читать дальше

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Производство экологически чистого авиационного топлива (SAF) в мире по итогам 2024 года составит 1,3 млрд литров (1 млн тонн), что вдвое выше прошлогоднего показателя в 0,6 млрд литров, по оценке Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Однако это... Однако это... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин пообещал постараться придать дополнительный импульс работе по подготовке Цифрового кодекса РФ. В ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) член совета Игорь Ашманов отметил важность... В ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) член совета Игорь Ашманов отметил важность... читать дальше

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Банк России согласовал надзорный стандарт с комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ. Он содержит меры за несоблюдение банками стандартов деятельности кредитных организаций и вступит в силу с 1 апреля 2025... читать дальше

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Индексы США не показывают единой динамики в начале торгов в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на... Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,92 коп. и составил 13,6555 руб. Минимальный курс юаня составил 13,526 руб., максимальный - 13,9005 руб. Было заключено 25503 сделки. Объем торгов составил 46715,25... Минимальный курс юаня составил 13,526 руб., максимальный - 13,9005 руб. Было заключено 25503 сделки. Объем торгов составил 46715,25...

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Совокупный объем поставок городских автобусов в РФ в 2025 году может снизиться более чем на четверть на фоне давления высоких ставок, переформатирования нацпроектов и проведенных в текущем году крупных закупок в основных регионах-потребителях, сообщил директор департамента... читать дальше

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Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 0,8%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой,... Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой,... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8593,13 (+166,94) руб./грамм; на серебро - 101,73 (+2,33) руб./грамм; на платину - 3058,52 (+67,99) руб./грамм; на палладий - 3161,44 (+71,87) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 100,0324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,65 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 106,2024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 110,28 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Отрицательное сальдо внешней торговли Белоруссии по итогам января-октября 2024 года составило $314,7 млн против профицита в размере $567,6 млн в январе-октябре прошлого года, говорится в статистических материалах Нацбанка страны. В январе-сентябре сальдо внешней... В январе-сентябре сальдо внешней... читать дальше

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Народный банк Китая выпустил набор из 12 памятных монет в честь приближающегося года Змеи по традиционному китайскому лунному календарю, сообщает агентство "Синьхуа". Набор состоит из семи золотых, четырех серебряных и одной платиновой монет. Все они будут законным... Набор состоит из семи золотых, четырех серебряных и одной платиновой монет. Все они будут законным... читать дальше

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