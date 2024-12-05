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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 14,1277 руб.
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05 декабря 2024 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 14,1277 руб.

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5 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,21 коп. и составил 14,1277 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,832 руб., максимальный - 14,375 руб. Было заключено 26655 сделок. Объем торгов составил 54633,17 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,858 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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