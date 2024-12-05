Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 823,9 млрд руб.

5 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 823,9 млрд руб.

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Объем промышленного производства во Франции в октябре 2024 года сократился на 0,1% по отношению к сентябрю, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. Динамика за сентябрь была пересмотрена в лучшую сторону: промпроизводство относительно предыдущего... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) понизил прогноз экономического роста Армении в 2024 году с 7,5% (июньский прогноз) до 6%. "Прогноз понижен с учетом пересмотра данных ВВП 1-го квартала 2024 года и сокращения вклада со стороны сектора обработки и экспорта драгоценных... "Прогноз понижен с учетом пересмотра данных ВВП 1-го квартала 2024 года и сокращения вклада со стороны сектора обработки и экспорта драгоценных... читать дальше

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Правительство Грузии официально повысило оценку роста ВВП страны в этом году до 9% и внесло в парламент предложения по корректировке госбюджета, сообщила пресс-служба грузинского парламента. "Экономический прогноз по росту реального ВВП для государственного бюджета на... "Экономический прогноз по росту реального ВВП для государственного бюджета на... читать дальше

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Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял закон о внесении поправок в бюджет на 2024 год, предполагающих увеличение его дефицита до 2,7% ВВП с 2,6% ВВП. Согласно обновленному варианту бюджета, его доходы теперь планируются на уровне 14,1 трлн тенге (на 12%,... Согласно обновленному варианту бюджета, его доходы теперь планируются на уровне 14,1 трлн тенге (на 12%,... читать дальше

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Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре сократился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). В сентябре, согласно пересмотренным данным, заказы промпредприятий Германии выросли... читать дальше

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Глобальное потребление энергии будет увеличиваться по мере роста спроса со стороны центров обработки данных, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на XVII Веронском евразийском экономическом форуме. Он отметил, что, по оценке инвестиционного... Он отметил, что, по оценке инвестиционного... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,6 пункта (0,587%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2471,02 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 4,41 пункта (0,587%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 4,41 пункта (0,587%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Россия в январе-октябре т.г. экспортировала в Китай около 80 тыс. тонн замороженных куриных лапок, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года (69 тыс. тонн), сообщили "Интерфаксу" в центре "Агроэкспорт" со ссылкой на данные ГТУ КНР. Стоимость поставленной... читать дальше

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Банк России продал валюту расчетами 4 декабря на 8,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России принял решение с 28 ноября и... Банк России принял решение с 28 ноября и... читать дальше

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Проблем с ликвидностью в юанях для обслуживания внешней торговли сейчас нет, но для кредитования доступных объемов недостаточно, заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин. "Ликвидности мало, скажем, для кредитования - нет ликвидности, потому что неоткуда особо... читать дальше

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Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль корректируется вниз после сильного роста по итогам предыдущих торгов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,367 руб. (+3,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,367 руб. (+3,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при...

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал снижением индексов на 0,5-0,6%. Европейские фондовые рынки завершили вчерашние торги на позитиве. Европейские фондовые рынки завершили вчерашние торги на позитиве. Американские фондовые индексы выросли на 0,6-1,3%, обновив максимумы. Американские фондовые индексы выросли на 0,6-1,3%, обновив максимумы. Фондовые индексы стран... Фондовые индексы стран... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,09/106,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 151 коп., Cредний курс продажи...

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ВТБ позитивно относится к своей приватизации, но сейчас не самое хорошее время для этого, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!" "У Стругацких был неразменный пятак, а у нас - неприватизировавшийся ВТБ. Сейчас не самое хорошее... "У Стругацких был неразменный пятак, а у нас - неприватизировавшийся ВТБ. Сейчас не самое хорошее... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 823,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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ВТБ выйдет из капитала "Первой грузовой компании" (ПГК) до конца года, новый владелец пока не раскрывается. "В этом году. (...) До конца года выйдем, кому - пока не могу сказать", - заявил глава ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах форума "Россия... "В этом году. (...) До конца года выйдем, кому - пока не могу сказать", - заявил глава ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах форума "Россия... читать дальше

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