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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5122,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4695,43 млрд руб.
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02 декабря 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5122,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4695,43 млрд руб.
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2 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 декабря составили по Российской Федерации 5122,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4848,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4677,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4448,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 декабря составили 4695,43 млрд руб. против 4733,67238 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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