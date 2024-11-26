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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 14,4676 руб.
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26 ноября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 14,4676 руб.
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26 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,96 коп. и составил 14,4676 руб. Минимальный курс юаня составил 14,388 руб., максимальный - 14,6815 руб. Было заключено 49278 сделок. Объем торгов составил 101115,6 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 14,6705 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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