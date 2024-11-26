Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 14,4483 руб.

Минимальный курс юаня составил 14,3815 руб., максимальный - 14,602 руб. Было заключено 9907 сделок. Объем торгов составил 24744,14 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 14,593 руб. за юань.

26 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,69 коп. и составил 14,4483 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45799,535 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1073,024 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,96 коп. и составил 14,4676 руб. Минимальный курс юаня составил 14,388 руб., максимальный - 14,6815 руб. Было заключено 49278 сделок. Объем торгов составил 101115,6... Минимальный курс юаня составил 14,388 руб., максимальный - 14,6815 руб. Было заключено 49278 сделок. Объем торгов составил 101115,6...

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на фоне опасений эскалации геополитических рисков вокруг конфликта на Украине, сдерживающим фактором выступала умеренно подросшая нефть. Индекс МосБиржи после локальной дневной коррекции обновил минимум с апреля 2023... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в ноябре поднялся до 111,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в октябре значение индикатора составляло 109,6 пункта, а не 108,7... читать дальше

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Финансирование второго этапа реализации проекта по формированию российской системы климатического мониторинга отложено, сообщила директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Ирина Петрунина. "К сожалению, не все удалось, как... "К сожалению, не все удалось, как... читать дальше

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Продажи новых домов в США в октябре упали на 17,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили минимальные почти за два года (с ноября 2022 года) 610 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Падение стало максимальным с 2013 года. В сентябре... читать дальше

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Американские фондовые индексы при открытии торгов во вторник демонстрируют разнонаправленные изменения. Публикация статистики не оказала существенного влияния на рынок. Индекс потребительского доверия в США в ноябре поднялся до 111,7 пункта, говорится в отчете... Индекс потребительского доверия в США в ноябре поднялся до 111,7 пункта, говорится в отчете... читать дальше

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Теплая, "бархатная" погода и большой вклад гидроэнергетики позволили Турции в сентябре удерживать импорт и потребление газа в стабильных рамках. Тем не менее, страна встречает отопительный сезон со значительно более скромными запасами, чем годом ранее. На конец сентября... Тем не менее, страна встречает отопительный сезон со значительно более скромными запасами, чем годом ранее. На конец сентября... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение ответственности автовладельцев за несоблюдение закона об ОСАГО, штрафы за повторно выявленные нарушения участия в движении на дорогах РФ без полисов "автогражданки" для водителей составят от 3 тыс. до 5... читать дальше

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Проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Минск завершено на территории России, сообщил директор по рискам ООО "ВСМ Две столицы" Николай Николаенко. "ВСМ-1 Москва - Санкт-Петербург сейчас в стадии проектирования, внесена в схему территориального... "ВСМ-1 Москва - Санкт-Петербург сейчас в стадии проектирования, внесена в схему территориального... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,69 коп. и составил 14,4483 руб. Минимальный курс юаня составил 14,3815 руб., максимальный - 14,602 руб. Было заключено 9907 сделок. Объем торгов составил 24744,14... Минимальный курс юаня составил 14,3815 руб., максимальный - 14,602 руб. Было заключено 9907 сделок. Объем торгов составил 24744,14...

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Китай планирует достичь уровня проникновения сети связи 5G среди индивидуальных пользователей к концу 2027 года до более 85%, говорится в плане действий, разработанном министерством промышленности и информатизации КНР совместно с другими 11 ведомствами. Через три года... Через три года... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ТГК-1" и облигаций компании на уровне AА+(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Подтверждение кредитного рейтинга компании обусловлено адекватной рыночной... "Подтверждение кредитного рейтинга компании обусловлено адекватной рыночной... читать дальше

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ЦБ РФ с 27 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8901,77 (-91,14) руб./грамм; на серебро - 104 (-0,3) руб./грамм; на платину - 3215,63 (-1,19) руб./грамм; на палладий - 3343,99 (-63,04) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 110,4943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 162,38 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 105,0604 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 126,96 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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