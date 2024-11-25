Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 14,258 руб.

Минимальный курс юаня составил 14,0865 руб., максимальный - 14,4495 руб. Было заключено 37884 сделки. Объем торгов составил 85451,33 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 14,3805 руб. за юань.

25 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,42 коп. и составил 14,258 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 46872,559 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 794,735 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,42 коп. и составил 14,258 руб. Минимальный курс юаня составил 14,0865 руб., максимальный - 14,4495 руб. Было заключено 37884 сделки. Объем торгов составил 85451,33... Минимальный курс юаня составил 14,0865 руб., максимальный - 14,4495 руб. Было заключено 37884 сделки. Объем торгов составил 85451,33...

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил понедельник их существенным падением. Индекс МосБиржи к 18:50 мск обвалился на 1,95% и составил 2530,69 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск обвалился на 1,95% и составил 2530,69 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск рухнул на 3,1% - до 768,11 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск рухнул на 3,1% - до 768,11 пункта.... читать дальше

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Сталелитейное подразделение германской промышленной группы Thyssenkrupp сократит производственные мощности в ответ на сложные рыночные условия, а также уменьшит штат сотрудников на 11 тыс. человек. План, представленный в понедельник исполнительным советом Thyssenkrupp... План, представленный в понедельник исполнительным советом Thyssenkrupp... читать дальше

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Нефтяные цены перешли к резкому падению в ходе торгов вечером на сообщениях СМИ о скором перемирии между Израилем и Ливаном. Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск понизились на $1,62 (2,16%), до $73,55 за... Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск понизились на $1,62 (2,16%), до $73,55 за... читать дальше

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Сбербанк снова приостановил выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимита по госпрограмме, следует из материалов на сайте подконтрольного банку сервиса "ДомКлик". "Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим её, но выйти на сделку... "Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим её, но выйти на сделку... читать дальше

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Азербайджан в январе-сентябре 2024 года импортировал около 87,8 тыс. тонн автомобильного бензина марки Aи-92, что на 36,5% превысило показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете по статистике. Согласно статданным, стоимость... Согласно статданным, стоимость... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 30,67 коп. и составил 14,2614 руб. Минимальный курс юаня составил 14,102 руб., максимальный - 14,4395 руб. Было заключено 9025 сделок. Объем торгов составил 22102,82... Минимальный курс юаня составил 14,102 руб., максимальный - 14,4395 руб. Было заключено 9025 сделок. Объем торгов составил 22102,82...

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Американские фондовые индексы активно растут в начале торгов в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:49 мск повысился на 1,05% и составил 44760,8 пункта. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,73% - до 6012,81 пункта. Nasdaq Composite прибавил... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:49 мск повысился на 1,05% и составил 44760,8 пункта. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,73% - до 6012,81 пункта. Nasdaq Composite прибавил... читать дальше

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Американский производитель строительных материалов Quikrete Holdings покупает конкурирующую Summit Materials Inc. за $11,5 млрд с учетом долга. Как говорится в пресс-релизе Summit Materials, Quikrete заплатит $52,5 за акцию компании. По данным на закрытие рынка в... Как говорится в пресс-релизе Summit Materials, Quikrete заплатит $52,5 за акцию компании. По данным на закрытие рынка в... читать дальше

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Финансирование госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий РФ в 2025 году может увеличиться до 115 млрд рублей, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации в... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8992,91 (+203,03) руб./грамм; на серебро - 104,3 (+1,85) руб./грамм; на платину - 3216,82 (+50,84) руб./грамм; на палладий - 3407,03 (+16,79) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 103,7908 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 121,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 108,8705 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 144,53 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По итогам 3-го квартала 2024 финансового года чистая прибыль американского производителя парфюмерии и парфюмированных изделий Bath & Body Works составила $106 млн, или 49 центов в расчете на акцию, по сравнению со $119 млн, или 52 центами на акцию, за сопоставимый период... читать дальше

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5 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-844 на 18 млрд 872,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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