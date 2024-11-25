Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 138,7 млрд руб.

25 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 138,7 млрд руб.

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Свободные цены на энергорынке РФ в период с 18 по 24 ноября изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - скорректировались вниз на 4,56%, до 1902,94 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - выросли еще на 2,17%, до рекордных 1952,25... читать дальше

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5 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-844 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9455% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,96%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,96%... читать дальше

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Российские рыбаки в этом году, по предварительным данным, выловили 235,4 тыс. тонн лососей, что стало худшим результатом с 2005 года. Участникам рынка и потребителям придется привыкать к новым ценам, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). До... До... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает инфляцию в Таджикистане по итогам 2024 года на уровне 3,9%, говорится в еженедельном макрообзоре банка. В октябре годовая инфляция в республике, по данным ЕАБР, составила 3,6% против 3,1% в сентябре. Темпы роста потребительских... Темпы роста потребительских... читать дальше

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Китайская Huawei во вторник начнет продажи смартфонов Mate 70 на операционной системе HarmonyOS Next, пишет Financial Times. Это первый флагманский смартфон компании на полностью китайской ОС. В 2019 году из-за американских санкций Huawei лишилась доступа к мобильным... В 2019 году из-за американских санкций Huawei лишилась доступа к мобильным... читать дальше

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Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам 9 месяцев 2024 года получил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности на уровне 19,3 млрд рублей, что на 16% больше чем за аналогичный период прошлого года (16,6... читать дальше

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Правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию индустрии детских товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. "Подготовлено распоряжение правительства, которым утверждаем новую "дорожную карту" по детским товарам на следующие шесть... читать дальше

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"Московская биржа" по итогам третьего квартала 2024 года получила 23,03 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 61,3% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (14,3 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. Показатель EBITDA вырос в годовом выражении... Показатель EBITDA вырос в годовом выражении... читать дальше

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Решение о начале в 2025 году полноценной операционной деятельности Фонда для возмещения потерь и ущерба странам, уязвимым к последствиям изменения климата, принято в субботу на вечернем пленарном заседании на климатической конференции COP29 в Баку, заявило азербайджанское... читать дальше

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Жители Москвы стали реже покупать недвижимость в других регионах России по экстерриториальному принципу, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. "От жителей столицы в отношении недвижимости в других регионах страны с начала текущего года принято 137 872... "От жителей столицы в отношении недвижимости в других регионах страны с начала текущего года принято 137 872... читать дальше

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Итальянский UniCredit выдвинул предложение о покупке всех акций Banco BPM за 10,1 млрд евро, говорится в сообщении UniCredit. UniCredit предлагает за 1 тыс. акций Banco BPM по 175 своих новых акций. В пятницу бумаги UniCredit стоили 38,0411 евро за штуку, Banco BPM -... UniCredit предлагает за 1 тыс. акций Banco BPM по 175 своих новых акций. В пятницу бумаги UniCredit стоили 38,0411 евро за штуку, Banco BPM -...

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,3 пункта (0,322%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2572,75 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,55 пункта (0,322%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,55 пункта (0,322%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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"Русал" принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры, сообщили в пресс-службе компании Как указывается, первый этап программы оптимизации... Как указывается, первый этап программы оптимизации... читать дальше

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Нефть марки Brent в среднем будет стоить $76 за баррель в 2025 году, прогнозируют аналитики Goldman Sachs. По их мнению, рынок по-прежнему уверен в умеренном переизбытке нефти в мировом масштабе в следующем году. Целевая цена в $76 за баррель предполагает некоторое... По их мнению, рынок по-прежнему уверен в умеренном переизбытке нефти в мировом масштабе в следующем году. Целевая цена в $76 за баррель предполагает некоторое... читать дальше

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Китайский юань растет на Московской бирже утром в понедельник, рубль снижается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,1095 руб. (+3,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,68 коп. выше... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,1095 руб. (+3,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,68 коп. выше...

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, но просела в рамках коррекции нефть (фьючерс на Brent вернулся ниже $75 за баррель) и сохраняются опасения эскалации геополитической... читать дальше

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